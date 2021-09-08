Про відставку 3 незалежних членів наглядової ради компанії видання повідомляє з посиланням на джерела у "Нафтогазі".
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З "Нафтогазу" пішли члени наглядової ради
У відставку пішли Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа та Людо Ван дер Хейден.
У квітні 2021 року 5 із 6 членів наглядової ради "Нафтогазу" публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Окрім 3 згаданих, мовилося про Юлію Ковалів та Наталію Бойко.
Після цього уряд запропонував їм залишитися ще на 1 рік. Тобто нинішніх незалежних членів наглядової ради та представників держави переобрали у тому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.
Достроково припинили повноваження Роберта Бенша як представника держави. Натомість цю посаду обійняла заступниця голови Офісу Президента Юлія Свириденко.
А 7 вересня Шмигаль повідомив, що надав доручення першому віцепрем'єру Олексію Любченку протягом тижня забезпечити оголошення конкурсу щодо відбору 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".
Попередні зміни у Нафтогазі: що відомо
- Раніше кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління "Нафтогазу" і призначив на неї Юрія Вітренка.
- Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів наглядової ради компанії, представників держави у ній.