Невідкладність суперечлива, – Козак про закон щодо контролю за витратами населення

У Мінфіні почали готувати законопроєкт щодо контролю за витратами населення. Водночас держава може бути не готова до його запуску.

Про це в ефірі 24 каналу розповів економічний експерт Тарас Козак. Він наголосив, що відповідна ініціатива стосується великих покупок, таких як квартири, авто та нерухомість зокрема.

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"Безумовно, спочатку треба говорити про нульове декларування для того, щоб знайти точку відліку – щоб для держави стало зрозуміло, скільки громадянин має офіційно задекларованих коштів. Інакше складно буде контролювати, чи витрачені кошти законні, й чи оплачені податки", – пояснив експерт.

Тарас Козак зазначив, як мінімум до кінця періоду декларування, тобто до кінця серпня 2022 року, сенсу запускати механізм контролю за покупками, мабуть, нема.

Козак: Потрібно навести лад у системі

В українських умовах, за словами експерта з економіки, контроль за великими витратами при корупції в правоохоронній системі, нечесних судах – можуть використовувати для політичного тиску на опонентів.

Здається, що невідкладність цього закону досить суперечлива. Можливо, спочатку треба навести лад з нашою правоохоронною системою, з верховенством права, а потім розглядати такі жорсткі методи покарання,

– додав Козак.

Наразі відповідне законодавство не працює – спокійно можна купити нерухомість без належного фінансового моніторингу. Пропускають це і забудовники зокрема, адже вони зацікавлені, сказав експерт. Однак у майбутньому будь-яку велику покупку потрібно буде реєструвати, питання до неї повинні виникати безумовно.

Тарас Козак про законопроєкт Мінфіну: дивіться відео 24 каналу

Контроль за витратами населення: коротко про ініціативу