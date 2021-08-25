Про це в ефірі 24 каналу розповів економічний експерт Тарас Козак. Він наголосив, що відповідна ініціатива стосується великих покупок, таких як квартири, авто та нерухомість зокрема.
До теми Мінфін хоче коригувати Держбюджет-2021: на що не вистачає грошей
"Безумовно, спочатку треба говорити про нульове декларування для того, щоб знайти точку відліку – щоб для держави стало зрозуміло, скільки громадянин має офіційно задекларованих коштів. Інакше складно буде контролювати, чи витрачені кошти законні, й чи оплачені податки", – пояснив експерт.
Тарас Козак зазначив, як мінімум до кінця періоду декларування, тобто до кінця серпня 2022 року, сенсу запускати механізм контролю за покупками, мабуть, нема.
Козак: Потрібно навести лад у системі
В українських умовах, за словами експерта з економіки, контроль за великими витратами при корупції в правоохоронній системі, нечесних судах – можуть використовувати для політичного тиску на опонентів.
Здається, що невідкладність цього закону досить суперечлива. Можливо, спочатку треба навести лад з нашою правоохоронною системою, з верховенством права, а потім розглядати такі жорсткі методи покарання,
– додав Козак.
Наразі відповідне законодавство не працює – спокійно можна купити нерухомість без належного фінансового моніторингу. Пропускають це і забудовники зокрема, адже вони зацікавлені, сказав експерт. Однак у майбутньому будь-яку велику покупку потрібно буде реєструвати, питання до неї повинні виникати безумовно.
Тарас Козак про законопроєкт Мінфіну: дивіться відео 24 каналу
Контроль за витратами населення: коротко про ініціативу
- Глава Міністерства фінансів України Сергій Марченко повідомив, що Мінфін розробляє законопроєкт про непрямі методи визначення доходів.
- Податкова непрямими методами шукатиме тих, хто не сплатив податки. Міністр запевнив, що не варто боятися фіскального тиску, а такі зміни є в переліку умов для отримання Україною наступного траншу від МВФ.
- Раніше у профільному комітеті Верховної Ради повідомляли, що механізм непрямих методів податкового контролю має працювати паралельно з податковою амністією. Адже тільки тоді податкова отримає можливість перевіряти походження грошей.