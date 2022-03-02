Netflix, Visa, Coca-Cola та інші: майже 100 світових компаній виходять з російського ринку
2 березня 2022 , 18:26Читать новость на русском
Все більше світових компаній відмовляється працювати на російському ринку. Нині список налічує близько 100 компаній серед яких фінансові, технологічні, інформаційні та харчові гіганти.
Перелік компаній, які відмовляються працювати в Росії
- Apple Pay – заблокував свої послуги для росіян.
- Apple – повністю виходить з російського ринку
- Adidas – відмовився від роботи з російською футбольною збірною.
Важливо Кулеба закликає припинити будь-який бізнес з Росією
- Audi – виходять з російського ринку.
- AMD – заборона постачання мікрочипів й незабаром планується заборона постачання відеокарт.
- Amazon – цілковите блокування всього рітейлу.
- Adobe – повний блок.
- British Petrolium – вийшли з "Роснефти", маючи 20% акцій.
- BBC – відгук ліцензій на мовлення.
- BMW – закриває заводи, блокує постачання.
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- Bolt – мобільний сервіс для виклику таксі на території Росії буде не доступний.
- Boeing – вихід із ринку.
- Chevrolet – вихід з ринку.
- Cannes Festival – блок російської делегації.
- Cadillac – вихід з ринку.
- Carlsberg – обмеження експорту.
- Cex Io – російський користувач не зможу бути користувачем крипто-майданчика.
- Cinema 4D – програма на території Росії буде заборонена.
- Coca Cola – вихід із ринку.
- Danone – вихід із ринку разом із дочірньою компанією "Простоквашино".
- Disney – скасування всіх фільмів.
- Dell – вихід з ринку.
- Dropbox – припиняє працювати в Росії вже за декілька днів.
- DHL – вихід з ринку.
- Eurovision – Росія дискваліфікована та не зможе взяти участь у конкурсі.
- Ericsson – вихід з ринку.
- Exxon Mobil – відкликають усіх фахівців із нафтових компаній Росії.
- Etsy – блокує усі баланси на російських рахунках.
- Equinor – норвезька енергетична компанія виходить з російського ринку. Вона мала 1,2 мільярда доларів необоротних активів у країні.
- Facebook – блокування акаунтів російських ЗМІ.
- FedEx – повна заборона постачання.
- Formula 1 – скасування турніру в Сочі.
- Ford – закриває усі магазини на території Росії.
- FIFA – дискваліфікація збірної на Чемпіонаті Світу та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у країні-агресорці.
- Google Pay – частковий блок.
- Google Maps – блок інформації для Росії.
- General Motors – зупиняє експорт у країну-агресорку.
- HP – заборона ввезення.
- Harley Davidson – американська компанія, що виготовляє мотоцикли, запчастини та одяг припиняє постачання власної продукції на територію Росі.
- Instagram – блокує російську пропаганду у своїй мережі. Також нагадаємо, що в акаунтах російських ЗМІ з'явився підпис "Це видання знаходиться під контролем держави Росія"
- Intel – заборона постачання мікрочіпів.
- Jaguar – повідомив, що виходять з ринку.
- Jooble – видалили сервіс та зробили заяву.
- KUNA – біржа з продажу криптовалюти повідомила про вихід з російського ринку.
- Lenovo – вихід з ринку, тобто техніка цього бренду стане недоступною для населення.
- LinkedIn – готуються до повного виходу з країни.
- Liquor stores – алкогольні магазини у США та Канаді заявили, що не продаватимуть у своїй мережі російську продукцію.
- MOK – скасування всіх змагань.
- Mastercard – призупинення виробництва карток, відключення кількох банків.
- Maersk – зупинка поставок в та з Росії, тож одяг з китайського сайту з низькими цінами Aliexpress буде недоступний для населення так само як і замовлення на інтернет-сайті з одягом ASOS.
- Mercedes – вихід з ринку Росії.
- Megogo – видалення всіх російських фільмів.
- Metro – звільнення 10 тисяч працівників.
- Mitsubishi – звільнення працівників 141 сервісного центру.
- Microsoft Office – обговорюється широкий комплекс заходів.
- Mobile World Congress – відмова акредитації для делегації з Росії.
- NFT – блок коштів користувачів з Росії та Білорусі, переказ їхніх грошей Україні.
- NHL – повний блок для гравців з Росії.
- Netflix – блок для російських підписок, зупинка виробництва російських серіалів.
- Nike – закривають усі магазини.
- Nintendo – заборона на покупки в рублях.
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- Nestle – закриває всі 6 фабрик у Росії.
- OnlyFans – буде заблокований для користувачів з Росії.
- Oracle – найбільші організації та підприємства Росії та їх ресурси залишаються без підтримки головного технологічного компоненту.
- Paysera – блокуватиме електронні платежі для Росії. Нагадаємо, що литовська компанія співпрацює з більш як 184 країнами й здійснює платежі по всьому світу.
- PayPal – заморозка рахунків на виведення.
- Paramount – блок кінопрокату.
- Parimatch – відкликали франшизу.
- Play Station – неможливо здійснити оплату.
- Pornhub – заборона доступу до контенту.
- Porsche – виходить з російського ринку.
- Renault – вихід із ринку.
- Samsung pay – блокування сервісу.
- Snapchat – блокування додатку для Росії та Білорусі.
- Scania – вихід з бізнес-ринку Росії.
- SpaceX – постачання Starlink до України.
- Shell – розрив контракту з "Газпромом".
- Spotify – неможливість оплати передплату у сервісі.
- Sony – блок кінопрокату.
- Twitter – громадяни Росії не зможуть зареєструвати акаунти у соціальній мережі.
- TikTok – масове блокування агресивних користувачів і пропагандистських ЗМІ.
- Toyota – звільнення 2,6 тисячі співробітників з Росії.
- UEFA – скасування фіналу Ліги Чемпіонів у Санкт-Петербурзі, заборона всім клубам на участь у Лізі Чемпіонів та Лізі Європи, розрив контракту з генеральним спонсором "Газпромом".
- UPS – повна заборона постачання.
- Universal pictures – блок кінопрокату.
- Visa – блокування банків під санкціями.
- Volvo – автокомпанія теж повідомила про вихід з російського ринку.
- Yandex – акції компанії виключили з котирувань на нью-йоркській біржі.
- YouTube – блокування сотень російських каналів та їхньої монетизації.
- Warner Bros – скасування всього кінопрокату.
- Webmoney – заборона транзакцій.
- Volkswagen – ще одна автомобільна компанія виходить виводить сій бізнес з території Росії.
- Zoom – відкликання ліцензій на розробку програмного забезпечення.
- Nokia – припинила постачання свого обладнання до Росії та співпрацю з російськими партнерами.
- Norges Bank Investment Management – найбільший у світі суверенний фонд у Норвегії завершить свої російські інвестиції.
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