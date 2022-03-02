Перелік компаній, які відмовляються працювати в Росії
- Apple Pay – заблокував свої послуги для росіян.
- Apple – повністю виходить з російського ринку
- Adidas – відмовився від роботи з російською футбольною збірною.
Важливо Кулеба закликає припинити будь-який бізнес з Росією
- Audi – виходять з російського ринку.
- AMD – заборона постачання мікрочипів й незабаром планується заборона постачання відеокарт.
- Amazon – цілковите блокування всього рітейлу.
- Adobe – повний блок.
- British Petrolium – вийшли з "Роснефти", маючи 20% акцій.
- BBC – відгук ліцензій на мовлення.
- BMW – закриває заводи, блокує постачання.
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- Bolt – мобільний сервіс для виклику таксі на території Росії буде не доступний.
- Boeing – вихід із ринку.
- Chevrolet – вихід з ринку.
- Cannes Festival – блок російської делегації.
- Cadillac – вихід з ринку.
- Carlsberg – обмеження експорту.
- Cex Io – російський користувач не зможу бути користувачем крипто-майданчика.
- Cinema 4D – програма на території Росії буде заборонена.
- Coca Cola – вихід із ринку.
- Danone – вихід із ринку разом із дочірньою компанією "Простоквашино".
- Disney – скасування всіх фільмів.
- Dell – вихід з ринку.
- Dropbox – припиняє працювати в Росії вже за декілька днів.
- DHL – вихід з ринку.
- Eurovision – Росія дискваліфікована та не зможе взяти участь у конкурсі.
- Ericsson – вихід з ринку.
- Exxon Mobil – відкликають усіх фахівців із нафтових компаній Росії.
- Etsy – блокує усі баланси на російських рахунках.
- Equinor – норвезька енергетична компанія виходить з російського ринку. Вона мала 1,2 мільярда доларів необоротних активів у країні.
- Facebook – блокування акаунтів російських ЗМІ.
- FedEx – повна заборона постачання.
- Formula 1 – скасування турніру в Сочі.
- Ford – закриває усі магазини на території Росії.
- FIFA – дискваліфікація збірної на Чемпіонаті Світу та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у країні-агресорці.
- Google Pay – частковий блок.
- Google Maps – блок інформації для Росії.
- General Motors – зупиняє експорт у країну-агресорку.
- HP – заборона ввезення.
- Harley Davidson – американська компанія, що виготовляє мотоцикли, запчастини та одяг припиняє постачання власної продукції на територію Росі.
- Instagram – блокує російську пропаганду у своїй мережі. Також нагадаємо, що в акаунтах російських ЗМІ з'явився підпис "Це видання знаходиться під контролем держави Росія"
- Intel – заборона постачання мікрочіпів.
- Jaguar – повідомив, що виходять з ринку.
- Jooble – видалили сервіс та зробили заяву.
- KUNA – біржа з продажу криптовалюти повідомила про вихід з російського ринку.
- Lenovo – вихід з ринку, тобто техніка цього бренду стане недоступною для населення.
- LinkedIn – готуються до повного виходу з країни.
- Liquor stores – алкогольні магазини у США та Канаді заявили, що не продаватимуть у своїй мережі російську продукцію.
- MOK – скасування всіх змагань.
- Mastercard – призупинення виробництва карток, відключення кількох банків.
- Maersk – зупинка поставок в та з Росії, тож одяг з китайського сайту з низькими цінами Aliexpress буде недоступний для населення так само як і замовлення на інтернет-сайті з одягом ASOS.
- Mercedes – вихід з ринку Росії.
- Megogo – видалення всіх російських фільмів.
- Metro – звільнення 10 тисяч працівників.
- Mitsubishi – звільнення працівників 141 сервісного центру.
- Microsoft Office – обговорюється широкий комплекс заходів.
- Mobile World Congress – відмова акредитації для делегації з Росії.
- NFT – блок коштів користувачів з Росії та Білорусі, переказ їхніх грошей Україні.
- NHL – повний блок для гравців з Росії.
- Netflix – блок для російських підписок, зупинка виробництва російських серіалів.
- Nike – закривають усі магазини.
- Nintendo – заборона на покупки в рублях.
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- Nestle – закриває всі 6 фабрик у Росії.
- OnlyFans – буде заблокований для користувачів з Росії.
- Oracle – найбільші організації та підприємства Росії та їх ресурси залишаються без підтримки головного технологічного компоненту.
- Paysera – блокуватиме електронні платежі для Росії. Нагадаємо, що литовська компанія співпрацює з більш як 184 країнами й здійснює платежі по всьому світу.
- PayPal – заморозка рахунків на виведення.
- Paramount – блок кінопрокату.
- Parimatch – відкликали франшизу.
- Play Station – неможливо здійснити оплату.
- Pornhub – заборона доступу до контенту.
- Porsche – виходить з російського ринку.
- Renault – вихід із ринку.
- Samsung pay – блокування сервісу.
- Snapchat – блокування додатку для Росії та Білорусі.
- Scania – вихід з бізнес-ринку Росії.
- SpaceX – постачання Starlink до України.
- Shell – розрив контракту з "Газпромом".
- Spotify – неможливість оплати передплату у сервісі.
- Sony – блок кінопрокату.
- Twitter – громадяни Росії не зможуть зареєструвати акаунти у соціальній мережі.
- TikTok – масове блокування агресивних користувачів і пропагандистських ЗМІ.
- Toyota – звільнення 2,6 тисячі співробітників з Росії.
- UEFA – скасування фіналу Ліги Чемпіонів у Санкт-Петербурзі, заборона всім клубам на участь у Лізі Чемпіонів та Лізі Європи, розрив контракту з генеральним спонсором "Газпромом".
- UPS – повна заборона постачання.
- Universal pictures – блок кінопрокату.
- Visa – блокування банків під санкціями.
- Volvo – автокомпанія теж повідомила про вихід з російського ринку.
- Yandex – акції компанії виключили з котирувань на нью-йоркській біржі.
- YouTube – блокування сотень російських каналів та їхньої монетизації.
- Warner Bros – скасування всього кінопрокату.
- Webmoney – заборона транзакцій.
- Volkswagen – ще одна автомобільна компанія виходить виводить сій бізнес з території Росії.
- Zoom – відкликання ліцензій на розробку програмного забезпечення.
- Nokia – припинила постачання свого обладнання до Росії та співпрацю з російськими партнерами.
- Norges Bank Investment Management – найбільший у світі суверенний фонд у Норвегії завершить свої російські інвестиції.
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