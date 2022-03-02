Перелік компаній, які відмовляються працювати в Росії

  • Apple Pay – заблокував свої послуги для росіян.
  • Apple ­– повністю виходить з російського ринку
  • Adidas ­– відмовився від роботи з російською футбольною збірною.

Важливо Кулеба закликає припинити будь-який бізнес з Росією

  • Audi – виходять з російського ринку.
  • AMD – заборона постачання мікрочипів й незабаром планується заборона постачання відеокарт.
  • Amazon – цілковите блокування всього рітейлу.
  • Adobe – повний блок.
  • British Petrolium – вийшли з "Роснефти", маючи 20% акцій.
  • BBC – відгук ліцензій на мовлення.
  • BMW ­– закриває заводи, блокує постачання.

Більше про це Залишаться лише жигулі: BMW, Honda, Mazda та інші припинили постачати свої авто в Росію

  • Bolt – мобільний сервіс для виклику таксі на території Росії буде не доступний.
  • Boeing – вихід із ринку.
  • Chevrolet – вихід з ринку.
  • Cannes Festival ­– блок російської делегації.
  • Cadillac – вихід з ринку.
  • Carlsberg ­– обмеження експорту.
  • Cex Io ­– російський користувач не зможу бути користувачем крипто-майданчика.
  • Cinema 4D ­– програма на території Росії буде заборонена.
  • Coca Cola – вихід із ринку.
  • Danone ­– вихід із ринку разом із дочірньою компанією "Простоквашино".
  • Disney ­– скасування всіх фільмів.
  • Dell – вихід з ринку.
  • Dropbox –­ припиняє працювати в Росії вже за декілька днів.
  • DHL – вихід з ринку.
  • Eurovision – Росія дискваліфікована та не зможе взяти участь у конкурсі.
  • Ericsson – вихід з ринку.
  • Exxon Mobil – відкликають усіх фахівців із нафтових компаній Росії.
  • Etsy ­– блокує усі баланси на російських рахунках.
  • Equinor – норвезька енергетична компанія виходить з російського ринку. Вона мала 1,2 мільярда доларів необоротних активів у країні.
  • Facebook ­– блокування акаунтів російських ЗМІ.
  • FedEx ­– повна заборона постачання.
  • Formula 1 ­– скасування турніру в Сочі.
  • Ford ­– закриває усі магазини на території Росії.
  • FIFA – дискваліфікація збірної на Чемпіонаті Світу та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у країні-агресорці.
  • Google Pay – частковий блок.
  • Google Maps – блок інформації для Росії.
  • General Motors – зупиняє експорт у країну-агресорку.
  • HP ­– заборона ввезення.
  • Harley Davidson – американська компанія, що виготовляє мотоцикли, запчастини та одяг припиняє постачання власної продукції на територію Росі.
  • Instagram – блокує російську пропаганду у своїй мережі. Також нагадаємо, що в акаунтах російських ЗМІ з'явився підпис "Це видання знаходиться під контролем держави Росія"
  • Intel – заборона постачання мікрочіпів.
  • Jaguar – повідомив, що виходять з ринку.
  • Jooble – видалили сервіс та зробили заяву.
  • KUNA – біржа з продажу криптовалюти повідомила про вихід з російського ринку.
  • Lenovo – вихід з ринку, тобто техніка цього бренду стане недоступною для населення.
  • LinkedIn ­– готуються до повного виходу з країни.
  • Liquor stores – алкогольні магазини у США та Канаді заявили, що не продаватимуть у своїй мережі російську продукцію.
  • MOK – скасування всіх змагань.
  • Mastercard – призупинення виробництва карток, відключення кількох банків.
  • Maersk – зупинка поставок в та з Росії, тож одяг з китайського сайту з низькими цінами Aliexpress буде недоступний для населення так само як і замовлення на інтернет-сайті з одягом ASOS.
  • Mercedes ­– вихід з ринку Росії.
  • Megogo – видалення всіх російських фільмів.
  • Metro ­– звільнення 10 тисяч працівників.
  • Mitsubishi ­– звільнення працівників 141 сервісного центру.
  • Microsoft Office – обговорюється широкий комплекс заходів.
  • Mobile World Congress – відмова акредитації для делегації з Росії.
  • NFT ­– блок коштів користувачів з Росії та Білорусі, переказ їхніх грошей Україні.
  • NHL ­– повний блок для гравців з Росії.
  • Netflix – блок для російських підписок, зупинка виробництва російських серіалів.
  • Nike – закривають усі магазини.
  • Nintendo – заборона на покупки в рублях.

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  • Nestle – закриває всі 6 фабрик у Росії.
  • OnlyFans ­– буде заблокований для користувачів з Росії.
  • Oracle – найбільші організації та підприємства Росії та їх ресурси залишаються без підтримки головного технологічного компоненту.
  • Paysera – блокуватиме електронні платежі для Росії. Нагадаємо, що литовська компанія співпрацює з більш як 184 країнами й здійснює платежі по всьому світу.
  • PayPal ­– заморозка рахунків на виведення.
  • Paramount – блок кінопрокату.
  • Parimatch ­­­– відкликали франшизу.
  • Play Station ­– неможливо здійснити оплату.
  • Pornhub ­– заборона доступу до контенту.
  • Porsche ­– виходить з російського ринку.
  • Renault ­– вихід із ринку.
  • Samsung pay ­– блокування сервісу.
  • Snapchat ­– блокування додатку для Росії та Білорусі.
  • Scania ­– вихід з бізнес-ринку Росії.
  • SpaceX ­– постачання Starlink до України.
  • Shell – розрив контракту з "Газпромом".
  • Spotify ­– неможливість оплати передплату у сервісі.
  • Sony ­– блок кінопрокату.
  • Twitter – громадяни Росії не зможуть зареєструвати акаунти у соціальній мережі.
  • TikTok ­– масове блокування агресивних користувачів і пропагандистських ЗМІ.
  • Toyota ­– звільнення 2,6 тисячі співробітників з Росії.
  • UEFA ­– скасування фіналу Ліги Чемпіонів у Санкт-Петербурзі, заборона всім клубам на участь у Лізі Чемпіонів та Лізі Європи, розрив контракту з генеральним спонсором "Газпромом".
  • UPS ­– повна заборона постачання.
  • Universal pictures ­– блок кінопрокату.
  • Visa – блокування банків під санкціями.
  • Volvo – автокомпанія теж повідомила про вихід з російського ринку.
  • Yandex – акції компанії виключили з котирувань на нью-йоркській біржі.
  • YouTube ­– блокування сотень російських каналів та їхньої монетизації.
  • Warner Bros ­– скасування всього кінопрокату.
  • Webmoney ­– заборона транзакцій.
  • Volkswagen ­– ще одна автомобільна компанія виходить виводить сій бізнес з території Росії.
  • Zoom ­– відкликання ліцензій на розробку програмного забезпечення.
  • Nokia ­– припинила постачання свого обладнання до Росії та співпрацю з російськими партнерами.
  • Norges Bank Investment Management – найбільший у світі суверенний фонд у Норвегії завершить свої російські інвестиції.

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