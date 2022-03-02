Перелік компаній, які відмовляються працювати в Росії

Apple Pay – заблокував свої послуги для росіян.

Apple ­– повністю виходить з російського ринку

Adidas ­– відмовився від роботи з російською футбольною збірною.

Важливо Кулеба закликає припинити будь-який бізнес з Росією

Audi – виходять з російського ринку.

AMD – заборона постачання мікрочипів й незабаром планується заборона постачання відеокарт.

Amazon – цілковите блокування всього рітейлу.

Adobe – повний блок.

British Petrolium – вийшли з "Роснефти", маючи 20% акцій.

BBC – відгук ліцензій на мовлення.

BMW ­– закриває заводи, блокує постачання.

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Bolt – мобільний сервіс для виклику таксі на території Росії буде не доступний.

Boeing – вихід із ринку.

Chevrolet – вихід з ринку.

Cannes Festival ­– блок російської делегації.

Cadillac – вихід з ринку.

Carlsberg ­– обмеження експорту.

Cex Io ­– російський користувач не зможу бути користувачем крипто-майданчика.

Cinema 4D ­– програма на території Росії буде заборонена.

Coca Cola – вихід із ринку.

Danone ­– вихід із ринку разом із дочірньою компанією "Простоквашино".

Disney ­– скасування всіх фільмів.

Dell – вихід з ринку.

Dropbox –­ припиняє працювати в Росії вже за декілька днів.

DHL – вихід з ринку.

Eurovision – Росія дискваліфікована та не зможе взяти участь у конкурсі.

Ericsson – вихід з ринку.

Exxon Mobil – відкликають усіх фахівців із нафтових компаній Росії.

Etsy ­– блокує усі баланси на російських рахунках.

Equinor – норвезька енергетична компанія виходить з російського ринку. Вона мала 1,2 мільярда доларів необоротних активів у країні.

Facebook ­– блокування акаунтів російських ЗМІ.

FedEx ­– повна заборона постачання.

Formula 1 ­– скасування турніру в Сочі.

Ford ­– закриває усі магазини на території Росії.

FIFA – дискваліфікація збірної на Чемпіонаті Світу та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у країні-агресорці.

Google Pay – частковий блок.

Google Maps – блок інформації для Росії.

General Motors – зупиняє експорт у країну-агресорку.

HP ­– заборона ввезення.

Harley Davidson – американська компанія, що виготовляє мотоцикли, запчастини та одяг припиняє постачання власної продукції на територію Росі.

Instagram – блокує російську пропаганду у своїй мережі. Також нагадаємо, що в акаунтах російських ЗМІ з'явився підпис "Це видання знаходиться під контролем держави Росія"

Intel – заборона постачання мікрочіпів.

Jaguar – повідомив, що виходять з ринку.

Jooble – видалили сервіс та зробили заяву.

KUNA – біржа з продажу криптовалюти повідомила про вихід з російського ринку.

Lenovo – вихід з ринку, тобто техніка цього бренду стане недоступною для населення.

LinkedIn ­– готуються до повного виходу з країни.

Liquor stores – алкогольні магазини у США та Канаді заявили, що не продаватимуть у своїй мережі російську продукцію.

MOK – скасування всіх змагань.

Mastercard – призупинення виробництва карток, відключення кількох банків.

Maersk – зупинка поставок в та з Росії, тож одяг з китайського сайту з низькими цінами Aliexpress буде недоступний для населення так само як і замовлення на інтернет-сайті з одягом ASOS.

Mercedes ­– вихід з ринку Росії.

Megogo – видалення всіх російських фільмів.

Metro ­– звільнення 10 тисяч працівників.

Mitsubishi ­– звільнення працівників 141 сервісного центру.

Microsoft Office – обговорюється широкий комплекс заходів.

Mobile World Congress – відмова акредитації для делегації з Росії.

NFT ­– блок коштів користувачів з Росії та Білорусі, переказ їхніх грошей Україні.

NHL ­– повний блок для гравців з Росії.

Netflix – блок для російських підписок, зупинка виробництва російських серіалів.

Nike – закривають усі магазини.

Nintendo – заборона на покупки в рублях.

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Nestle – закриває всі 6 фабрик у Росії.

OnlyFans ­– буде заблокований для користувачів з Росії.

Oracle – найбільші організації та підприємства Росії та їх ресурси залишаються без підтримки головного технологічного компоненту.

Paysera – блокуватиме електронні платежі для Росії. Нагадаємо, що литовська компанія співпрацює з більш як 184 країнами й здійснює платежі по всьому світу.

PayPal ­– заморозка рахунків на виведення.

Paramount – блок кінопрокату.

Parimatch ­­­– відкликали франшизу.

Play Station ­– неможливо здійснити оплату.

Pornhub ­– заборона доступу до контенту.

Porsche ­– виходить з російського ринку.

Renault ­– вихід із ринку.

Samsung pay ­– блокування сервісу.

Snapchat ­– блокування додатку для Росії та Білорусі.

Scania ­– вихід з бізнес-ринку Росії.

SpaceX ­– постачання Starlink до України.

Shell – розрив контракту з "Газпромом".

Spotify ­– неможливість оплати передплату у сервісі.

Sony ­– блок кінопрокату.

Twitter – громадяни Росії не зможуть зареєструвати акаунти у соціальній мережі.

TikTok ­– масове блокування агресивних користувачів і пропагандистських ЗМІ.

Toyota ­– звільнення 2,6 тисячі співробітників з Росії.

UEFA ­– скасування фіналу Ліги Чемпіонів у Санкт-Петербурзі, заборона всім клубам на участь у Лізі Чемпіонів та Лізі Європи, розрив контракту з генеральним спонсором "Газпромом".

UPS ­– повна заборона постачання.

Universal pictures ­– блок кінопрокату.

Visa – блокування банків під санкціями.

Volvo – автокомпанія теж повідомила про вихід з російського ринку.

Yandex – акції компанії виключили з котирувань на нью-йоркській біржі.

YouTube ­– блокування сотень російських каналів та їхньої монетизації.

Warner Bros ­– скасування всього кінопрокату.

Webmoney ­– заборона транзакцій.

Volkswagen ­– ще одна автомобільна компанія виходить виводить сій бізнес з території Росії.

Zoom ­– відкликання ліцензій на розробку програмного забезпечення.

Nokia ­– припинила постачання свого обладнання до Росії та співпрацю з російськими партнерами.

Norges Bank Investment Management – найбільший у світі суверенний фонд у Норвегії завершить свої російські інвестиції.

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