Немає вугілля: на Донеччині зупинилася Слов'янська ТЕС

Слов'янська ТЕС на Донеччині зупинила свою роботу через нестачу антрацитового вугілля. Енергоблоки не працюють з 23 жовтня.

Загалом через нестачу палива неможлива робота низки енергоблоків українських ТЕС, Про це свідчать опубліковані доні Укренерго.

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Вугілля залишалося максимум на добу

Ще 22 жовтня у Міненерго повідомили, що для роботи Слов'янської ТЕС запасів вугілля вистачить максимум на добу. За даними місцевих видань, уже наступного дня енергоблоки станції зупинилися.

За даними Укренерго, понад 2 десятки енергоблоків різних ТЕС та ТЕЦ призупинили роботу через нестачу палива. Однак Слов'янська станція єдина, чия робота повністю припинена через це.



Дані Укренерго по роботі ТЕС станом на 24 жовтня. Жовтим позначені енергоблоки, для яких не вистачає вугілля / Фото Укренерго

З 2015 року обидва енергоблоки Слов'янської ТЕС працюють в режимі маневрування.