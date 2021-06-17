Немає передумов, щоб гривня падала, – Фурса

Долар можна придбати приблизно за 27 гривень . Це поки його мінімальна вартість за увесь 2021 рік.

Останній раз ціну у 27 гривень за долар бачили ще 2020 році, однак його вартість поступово збільшувалась. Утім він знову пішов "у вільне падіння".

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Чи буде коливатись гривня

Наразі експерти переконані, що до кінця літа значних коливань вартості української гривні не передбачається.

Найближчим часом немає передумов, щоб гривня падала. Якщо ситуація не зміниться, то гривня може посилюватися або залишатися стабільною,

– підкреслив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Крім того, він назвав основні передумови для того, щоб курс залишався стабільним:

якщо ситуація на світовому ринку не зміниться;

якщо Україна залишиться у співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Імпорт та експорт зростає

В Національному банку пояснили, що причин для цього є декілька. Зокрема, здорожчання українських експортних товарів.

За словами заступника голови ради НБУ Василя Фурмана, зростання цін на український експорт в 2021 році частково нівелюється тим, що зростає імпорт. Зростання імпорту та експорту становить приблизно 50%.

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Як гроші заробітчан впливають на курс гривні

Однією з головних причин зміцнення гривні є також кошти заробітчан, які вони привозять в Україну. Інституту демографії та соціальних досліджень нарахував близько 3 мільйонів трудових мігрантів.

Як зауважив Фурман, сума, яку привозять заробітчани, становить приблизно 1 мільярд доларів. Українці в цілому в 2021 році більше продають долар, ніж купують.

На Український ринок повертаються інвестори

Після пом'якшення карантину, в Україну знову повертаються іноземні інвестори. Вони заходять на ринок з доларом, продають його і, вже маючи гривню, купують українські державні папери.

Фурса зауважив, що 8 червня пройшов великий аукціон, де інвестори купили гривні. Це призвело до стрімкого укріплення національної валюти.

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Інфляція зросла на майже 10%

Експерти радять не поспішати радіти падінню ціни долара. За даними Держстату, інфляція в Україні виросла на 9,8%. Це означає, що здорожчали продукти та деякі послуги. Та фахівці зазначали, що зміцнення національної валюти може її зупинити.

Укріплення гривні сприяє боротьбі з інфляцією. Стрімке зростання цін – це світовий тренд. Проте, щоб стримати це, дуже корисно, коли валюта укріплюється,

– наголосив Фурса.

Більшому зміцненню гривні міг би посприяти черговий транш від МВФ. Усього там зарезервували для України 5 мільярдів доларів. Понад 2 мільярди – вже отримали.

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За словами, українських політиків, наступний транш буде вже восени. Однак, раніше його прогнозували ще на початку 2021 року, потім відтермінували до кінця весни. МВФ не поспішає його надавати, наголошуючи на необхідності реформ.