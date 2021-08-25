Немає іншого вибору, крім виходу з тіні, – Гетманцев про контроль за витратами населення

Міністерство фінансів почало готувати законопроєкт про контроль за витратами населення. Це необхідно, адже в державі значна кількість людей ухиляється від оподаткування.

Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, протягом 2020 року фактично третина працездатного населення України не отримала жодної копійки.

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Втім, усі розуміють, що насправді більшість з цих людей отримували гроші та витрачали їх, але чомусь обрали для себе життя в тіні.

Чому варто не ухилятися від податків

Як зазначив Гетманцев, перед Україною стоїть завдання створити умови для нормального розвитку економіки, забезпечити гідний рівень життя людей та перестати бути найбіднішою країною Європи. Зважаючи на це, громадянам необхідно не ухилятися від сплати податків.

У нас нема жодного іншого вибору, крім виходу з тіні,

– наголосив він.

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