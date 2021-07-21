Відповідну заяву глава НКРЕКП зробив під час інтерв'ю. Він пояснив, що остаточний варіант тарифів залежить від Кабміну.

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Тарифи на електроенергію точно зростуть

Керівник Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розповів, що обговорюють різні сценарії.

Але у нас немає іншого майбутнього, крім поступового вирівнювання тарифів для промисловості і населення,

– сказав Тарасюк.

Він доповнив, що має бути приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня для всіх споживачів разом із наданням адресної допомоги споживачам, які цього потребують.

Тарасюк сказав, що не може оприлюднити всі варіанти підвищення цін.

"Який варіант буде прийнятий і чи буде прийнятий з 1 серпня, ми сказати не можемо, тому що це політичне рішення Кабміну", – запевнив глава НКРЕКП.

Він також додав, що чекати залишилося зовсім небагато.

Підняття тарифів на електроенергію: останні новини

До 1 серпня Кабмін залишив тарифи без змін. Проте різні варіанти підвищення розглядають.

Ймовірно можливе підвищення з поділом споживачів на чотири категорії в залежності від обсягів споживання. Експерт з ЖКГ Олег Попенко розповів, якими будуть ці тарифи: до 100 кіловат-годин – 1 – 1,20 гривні; 100 − 300 кіловат-годин – 1,68 гривні; 300 − 500 кіловат-годин – 2,30 гривні; від 500 кіловат-годин – 3,50 гривні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що тариф на електроенергію буде диференційованим. Проте в такому диференційованому тарифі експерти вбачають загрози.

Можливе також поетапне підняття тарифу або ж він може залежати від області.



Тарифи на електроенергію, які діятимуть до 1 серпня / Інфографіка 24 каналу