До України надійдуть кошти з-за кордону

Сергій Марченко наголосив, що курс валют є зоною відповідальності Національного банку України. Однак міністр фінансів переконаний, що керівництво НБУ під час ухвалення рішення про розмороження курсу валют керувалося саме тим, що до України надійдуть кошти з-за кордону. Про це Марченко заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Нагадаємо Економіка України відновлюється після шоку, – експерт про зняття обмежень Нацбанку

Міністр економіки зазначив, що Україна отримає фінансову допомогу та кредити, які допоможуть врегулювати ситуацію на валютному ринку нашої держави.

Зі свого боку хочу заспокоїти громадян – нема підстав панікувати. У нас очікується надходження валюти з-за кордону. Це є донорська допомога та кредитні кошти, які дозволятимуть нам повністю забезпечити необхідний баланс валюти всередині країни,

– зазначив Марченко.

Що зараз визначає ціни

Сергій Марченко зазначив, що через війну змінилися чинники, які визначають цінову характеристику. Зокрема мова йде про розірвані ланцюги постачання та викривлений попит. Це все ще й відбувається на фоні кризи високих цін на нафту та продукти харчування у світі.

Попри це Україна наполягає на нафтовому ембарго для Росії, тому що саме від продажу сировини країна-агресорка отримує колосальні прибутки.

Міністр фінансів наголосив, що зростання цін – не лише турбота та проблема України. Це проблема всього світу, яка була однією з тем обговорення на зустрічі міністрів фінансів "Великої сімки" та на весняних зборах Світового банку. Марченко висловив сподівання, що спільно вдасться дійти рішення, яке забезпечить цінову стабільність у світі.

НБУ розморозив курс валют: що відомо

Пісня початку російського вторгнення 24 лютого Національний банк України ухвалив рішення про замороження курсу долара на рівні 29,25 гривні. Тоді прогнозували, що цей курс вдасться втримати до кінця воєнного стану.

Однак у травні українська гривня почала різко знецінюватися щодо американського долара. Після цього Національний банк оголосив про скасування обмеження на курс валют.

Цікаво – що відбувається з курсом гривні: дивіться відео