Мільйон українців вже цим користуються, – Лазебна сказала, як і де назбирати собі на пенсію

В Україні функціонують приблизно 60 недержавних пенсійних фондів. Мільйон українців вже користуються ними, аби забезпечити собі гідну старість.

Дуже багато відомих людей, народних депутатів вже мають рахунки в недержавних пенсійних фондах. Про це заявила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна в ексклюзивному інтерв'ю програмі "Перехресний допит".

Читайте більше тут Про особливості накопичувальної і проблеми солідарної пенсій: інтерв'ю з Мариною Лазебною

"Є недержавні пенсійні фонди, їх у країні приблизно 60, з них 15 – дуже активні, вони є дуже популярними", – сказала вона.

Сьогодні 9% людей вкладають свої гроші в накопичувальні недержавні фонди, тобто це їхнє добровільне право,

– зазначила Лазебна.

Вона пояснила, що система є, але держава не зробила нічого для розвитку цих добровільних пенсійних накопичень. Та додала: "Вона не стала взірцем в цій системі, не створювалися корпоративні пенсійні накопичення для різних груп. Наприклад, для поліцейських можна було б створити свою корпоративну накопичувальну систему, і для медиків та військових".

На її думку, якби держава виступала з такими програмами, ця система була б більше популяризованою і мала б прогрес. Наразі всього цього немає, тому тільки один мільйон користується нею.

Дивіться інтерв'ю з Мариною Лазебною на 24 каналі: