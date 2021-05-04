Українські недержавні пенсійні фонди почали купувати акції Apple, Tesla та Microsoft

Українські недержавні пенсійні фонди почали вкладати свої заощадження у цінні папери іноземних компаній, які допущені Нацкомісією з цінних паперів і фондового ринку до обігу на території нашої держави.

До портфелів недержавних пенсійних фондів та пайових інвестиційних фондів увійшли цінні папери найбільших технологічних компаній світу.

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Про які компанії мовиться

Apple;

Microsoft;

Tesla.

Окрім цього, йдеться про одних з найвідоміших індексних фондів – Vanguard 500 Index Fund та Invesco QQQ Trust SM.

Голова НКЦПФР Руслан Магомедов зазначив, що наразі спостерігаються "досить невеликі обсяги цього інструменту на ринку".

Однак той факт, що він викликає інтерес і ним починають користуватись – це позитивний результат для всіх. Ми впевнені, що це тільки початок і надалі цей інструмент займе своє гідне місце в портфелях більшості українських інвесторів,

– додав він.

До обігу на території України допущені 34 цінні папери іноземних емітентів. З переліком можна ознайомитись за посиланням.

Варто зазначити, що завдяки допуску на український ринок капіталу цінних паперів іноземних емітентів Комісія розширює перелік фінансових інструментів, які вже сьогодні стають цікавими для інвестування пенсійних активів.