"Не все так просто": економіст пояснив, чому ЄС повільно запроваджує ембарго на нафту Росії

Європейський Союз продовжує запроваджувати нові санкції щодо економіки Росії. Однак для самого ЄС кожен наступний пакет є набагато важчим.

Ухвалюючи чергові обмеження, європейці щоразу серйозно напружуються. Про це 24 каналу розповів економіст, член дискусійного економічного клубу Олег Пендзин.

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За його словами, рушійною силою російської економіки, основними експортними товарами, які дозволяють отримувати досить великий дохід до державного бюджету є енергоносії:

вугілля (про нього мовиться у п'ятому пакеті санкцій);

нафта (шостий пакет);

газ (питання запровадження ембарго на нього можуть підійняти вже в сьомому пакеті).

Кроки Європи щодо Росії дуже болючі для ЄС

Як зауважив Пендзин, гуманітарні, іміджеві речі для Європи є надзвичайно важливі. Тому рішення Євросоюзу показує його єдність.

Боротьба за демократію – це не просто красивий слоган. Європейські держави ухвалюють кроки, які є не тільки нищівними для російської економіки, а й дуже болючими для них.

В цій ситуації треба розуміти, що не все так просто,

– наголосив експерт.

Він пояснив, в ЄС є низка країн, які дуже залежні від російської нафти. Розтягування в часі щодо ухвалення нафтового ембарго – не для того, аби послабити тиск на Росію, а для того, щоб Європа мала можливість пристосуватися.

Багато залежить від виборців

Європейський політик сильно залежить від свого виборця. Це людина, яка дуже переживає за Україну, дивиться у телевізорі, які жахи відбуваються, наприклад, в Бучі чи в Гостомелі і бентежиться за Маріуполь, однак над його головою нічого не вибухає.

Він (виборець – 24 канал) щодня їде на роботу, заїжджає на заправку і дивиться – 2,20, 2,30, 2,50 євро за літр. На європейського політика зі сторони його виборця відбувається тиск щодо зменшення ціни. Вона ж прямо залежить від ембарго на нафту. Найдешевший спосіб завезти нафту на нафтопереробний завод – через трубу. Те, що їде танкером, через порти – це дорого. Олег Пендзин Економіст

Економіст зауважив, що кожен європейський громадянин зі своєї кишені фінансуватиме санкції. Це – для суспільства дуже серйозно, адже воно рахує кожну копійку.

Водночас Словаччина, наприклад, не має іншого вибору, окрім того, аби поки користуватися нафтою Росії. Адже їй потрібно шукати, звідки взяти близькосхідну нафту і загнати на свої нафтопереробні заводи.

Сильний удар для Росії

Для європейців, як відзначив Пендзин, ембарго на нафту – це внутрішня перемога і бажання захистити демократію у власних країнах. Для Росії – це безперечно сильний удар.

"Весь світ відмовляється від російської нафти і вона вимушена продавати дешевше, аби когось втягнути", – додав він.

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