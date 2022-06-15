Про це 24 каналу розповів економіст Олег Пендзин. Він каже, що якби одночасно від SWIFT відключили всі російські банки, це було б боляче.

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Але, як зазначив Пендзин, лише 3 банки ("Сбербанк", "Россельхозбанк" та Московський кредитний банк) потрапили під санкції, тобто частина російських банків досі підключена до міжбанківської системи.

Це чисто по-західному. Адже всі ті російські банки, які відключили від SWIFT, можуть відкрити рахунки в тих банках, які досі є в міжбанківській системі, і проводити через них свої платежі,

– пояснив економіст.

Він наголосив, що ці нові санкції не створюють складнощів для банків, проте це подовжує період розрахунку комерційних російських структур своїм постачальникам за кордоном.

Також Пендзин зауважив, що SWIFT ніяк не впливає на розрахунки в самій Росії чи в тих країнах, де є їхня платіжна система "Мир".

До речі, є окрема система, яку вони завели з китайцями і в юанях (китайська валюта). Тобто це є окремий блок, який абсолютно не підпадає під систему електронних платежів. Тому я думаю, що вони знайшли механізми обходу, які пов’язані з недосконалістю санкцій,

– заявив економіст.

Пендзин вважає, що не можна накладати санкції на частину банків, але щоб інша частина працювала по-старому.

До слова, керівник ОП Андрій Єрмак розповів, що в Європейському Союзі вже розпочали роботу над 7-им пакетом санкцій проти Росії. За його словами, нові обмеження мають стосуватися російського газу та розширення списку банків, які відключать від SWIFT, зокрема "Газпромбанку".

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