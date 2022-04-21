️Так, російські банки, які потрапили під санкції Заходу, більше не зможуть випускати картки китайської платіжної системи UnionPay.

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Не вийшло обійти санкції

UnionPay розглядалася Росією як альтернатива платіжним системам Visa та Mastercard, які ще на початку березня вийшли з банківської системи країни-агресорки.

Але тепер і китайська компанія вирішила припинити співпрацю з Росією. Як пояснює нардеп Данило Гетманцев, в UnionPay бояться вторинних санкцій, якщо продовжать співпрацю.

Китайська платіжна система відмовляється від співпраці через ризик вторинних санкцій,

– каже Гетманцев.

Напередодні цього рішення інтернет-магазини по всьому світу все одно не приймали російські картки, підключені до UnionPay, хоч і не були змушені до цього. Також часто не приймали такі картки у фізичних магазинах за кордоном.

Нагадаємо, що Monobank заблокував картки російських клієнтів. Під заборону також потрапили картки людей, які поїхали на тимчасово окуповані частини Донецької та Луганської областей та Криму після 24 лютого, а також мешканців Білорусі, Північної Кореї, Сирії та Еритреї.

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