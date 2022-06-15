Не треба панікувати, – Омельченко дав прогноз щодо наступного опалювального сезону
15 червня 2022 , 22:50Читать новость на русском
Наступний опалювальний сезон в Україні буде нелегким. Проте громадянам нашої держави не варто через це панікувати.
Про це 24 каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
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За його словами, уряду треба сконцентруватися на плановій роботі підготовки до зими. Для цього повинні бути 2 рівні.
- Перший рівень – урядовий. Це закупівля енергоносіїв, а також треба контролювати ремонтні роботи енергетичної інфраструктури.
- Другий рівень – регіональний. Він дуже багато залежить від регіональної влади, особливо в зруйнованих містах і селах.
"Там регіональні органи мають чітко сформулювати перелік потреб для проходження опалювального сезону, а тоді ці потреби погодити з центральною владою", – пояснив Володимир Омельченко.
Опалювальний сезон в Україні буде нелегким: дивіться відео
Що відомо про опалювальний сезон: останні новини
- Президент України наголосив, що наразі у нас не буде продажу українського газу і вугілля за кордон. Та підкреслив – весь видобуток спрямують на внутрішні потреби наших громадян.
- Зараз Міністерство енергетики працює над тим, щоб забезпечити максимальну доступність резервів генеруючих потужностей. До уваги беруться можливі варіанти розвитку бойових дій.
- Кабінет Міністрів створює штаб, який у щоденному режимі буде займатися підготовкою до опалювального сезону. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду.