Не треба панікувати, – Омельченко дав прогноз щодо наступного опалювального сезону

15 червня 2022 , 22:50
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Наступний опалювальний сезон в Україні буде нелегким. Проте громадянам нашої держави не варто через це панікувати.

Про це 24 каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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За його словами, уряду треба сконцентруватися на плановій роботі підготовки до зими. Для цього повинні бути 2 рівні.

  • Перший рівень – урядовий. Це закупівля енергоносіїв, а також треба контролювати ремонтні роботи енергетичної інфраструктури.
  • Другий рівень – регіональний. Він дуже багато залежить від регіональної влади, особливо в зруйнованих містах і селах.

"Там регіональні органи мають чітко сформулювати перелік потреб для проходження опалювального сезону, а тоді ці потреби погодити з центральною владою", – пояснив Володимир Омельченко. 

Опалювальний сезон в Україні буде нелегким: дивіться відео

Що відомо про опалювальний сезон: останні новини

  • Президент України наголосив, що наразі у нас не буде продажу українського газу і вугілля за кордон. Та підкреслив – весь видобуток спрямують на внутрішні потреби наших громадян.
  • Зараз Міністерство енергетики працює над тим, щоб забезпечити максимальну доступність резервів генеруючих потужностей. До уваги беруться можливі варіанти розвитку бойових дій.
  • Кабінет Міністрів створює штаб, який у щоденному режимі буде займатися підготовкою до опалювального сезону. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду.
Автор: Марія Лелека