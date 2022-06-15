Не треба панікувати, – Омельченко дав прогноз щодо наступного опалювального сезону

Наступний опалювальний сезон в Україні буде нелегким. Проте громадянам нашої держави не варто через це панікувати.

Про це 24 каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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За його словами, уряду треба сконцентруватися на плановій роботі підготовки до зими. Для цього повинні бути 2 рівні.

Перший рівень – урядовий . Це закупівля енергоносіїв, а також треба контролювати ремонтні роботи енергетичної інфраструктури.

. Це закупівля енергоносіїв, а також треба контролювати ремонтні роботи енергетичної інфраструктури. Другий рівень – регіональний. Він дуже багато залежить від регіональної влади, особливо в зруйнованих містах і селах.

"Там регіональні органи мають чітко сформулювати перелік потреб для проходження опалювального сезону, а тоді ці потреби погодити з центральною владою", – пояснив Володимир Омельченко.

Опалювальний сезон в Україні буде нелегким: дивіться відео

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