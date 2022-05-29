Однак не тільки на ці продукти підіймається ціна. Про це 24 каналу розповів почесний президент Асоціації фермерів та землевласників України Іван Томич.

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Ціна на цукор зростатиме

За його словами, ситуація є дуже тривожною з низкою продуктів, зокрема із цукром.

Виходячи із сьогоднішньої посівної, ситуації на полях з цукровими буряками, орієнтовний баланс, який у нас є щодо цукру, може викликати деякі труднощі,

– наголосив Томич.

Коли і на скільки подорожчає цукор

Експерт відзначив, що підвищення ціни варто очікувати вже в червні – липні. Ймовірно, орієнтир зростання ціни буде однозначно 20 – 30%, можливо, й більший.

Чи зникнуть якісь продукти

Раніше аграрій зазначав, що якісь продукти з продуктових полиць не зникатимуть. Водночас періодично, сезонно можуть значно підійматися ціни, наприклад, на деякі овочі та ягоди.

Ціна на хліб також може відрізнятися від нинішньої. Однак, найімовірніше, значного подорожчання не буде.

Зауважимо! На території України, де не відбуваються бойові дії, засіяли приблизно 90% полів.

В Україні зросла ціна на гречку та сіль

Через повномасштабне вторгнення російських загарбників в Україні дуже зросла ціна на гречку. Експерти вважають, що це ще не кінець.

Директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий пояснив, що 50% гречки надходило з російського ринку. Оскільки зараз він відрізаний, то Україна використовує свої запаси, які є дуже обмеженими. Тому найближчим часом очікують подорожчання цього продукту аж до 100 гривень.

Вже кілька днів в нашій державі фіксують і дефіцит солі – її або взагалі немає на прилавках, або ціна – просто космічна.

Така ситуація склалась тому, що 90% солі в нашій державі виробляло підприємство "Артемсіль" у Донецькій області. Місяць тому виробник припинив свою діяльність – через постійні обстріли окупантів.

Видобувають сіль ще у двох родовищах – Солотвинському на Закарпатті та у Дрогобицькій солеварні. Однак перше через повені значно вичерпалося, тому солеварня у Дрогобичі значно збільшила свої потужності.

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