Не стосується пересічних громадян, – Марченко про оподаткування городини
Джерело:24 канал
Верховна Рада ухвалила так званий "ресурсний" законопроєкт, який передбачає оподаткування городини, вирощеної на земельній ділянці. Однак це не стосуватиметься пересічних громадян.
Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі 24 каналу. Документ регулюватиме діяльність "нелегальних ділків", які обробляють землю у незаконний спосіб.
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За словами Марченка, в Україні зараз є 8 мільйонів гектарів необлікованої землі. З них не сплачено жодних податків.
Це не стосується взагалі громадян, які вирощують щось на своєму городі,
– наголосив міністр.
Марченко додав, що городину й такі речі, які пропонують у законопроєкті, не потрібно плутати. Люди, які мають городи, не платитимуть цей податок.Зверніть увагу! Відповідно до законопроєкту, депутати зобов'язали сплачувати податок на доходи фізосіб (18%) у разі, якщо отриманий від продажу продуктів дохід перевищить 12 мінімальних зарплат. У 2021 році це 72 тисячі гривень, а у 2022 році – 78 тисяч гривень.
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Що цьому передувало
- Депутати 30 листопада схвалили так званий "антиахметівський" законопроєкт №5600, який стосується змін до Податкового кодексу. Відповідне рішення підтримали 255 народних обранців.
- Метою законопроєкту є створення більш ефективних механізмів адміністрування податків, недопущення безпідставного користування податковими пільгами та створення справедливих умов оподаткування для всіх платників.
- Законопроєкт назвали "антиахметівським" адже він пропонує підвищити розмір ренти на видобуток залізної руди, на якій спеціалізуються компанія олігарха Ріната Ахметова.