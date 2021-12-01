Не стосується пересічних громадян, – Марченко про оподаткування городини

Верховна Рада ухвалила так званий "ресурсний" законопроєкт, який передбачає оподаткування городини, вирощеної на земельній ділянці. Однак це не стосуватиметься пересічних громадян.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі 24 каналу. Документ регулюватиме діяльність "нелегальних ділків", які обробляють землю у незаконний спосіб.

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За словами Марченка, в Україні зараз є 8 мільйонів гектарів необлікованої землі. З них не сплачено жодних податків.

Це не стосується взагалі громадян, які вирощують щось на своєму городі,

– наголосив міністр.

Марченко додав, що городину й такі речі, які пропонують у законопроєкті, не потрібно плутати. Люди, які мають городи, не платитимуть цей податок.

Відповідно до законопроєкту, депутати зобов'язали сплачувати податок на доходи фізосіб (18%) у разі, якщо отриманий від продажу продуктів дохід перевищить 12 мінімальних зарплат. У 2021 році це 72 тисячі гривень, а у 2022 році – 78 тисяч гривень.

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