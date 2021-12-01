Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі 24 каналу. Документ регулюватиме діяльність "нелегальних ділків", які обробляють землю у незаконний спосіб.

До теми Ахметов в мінусі: Рада схвалила законопроєкт про збільшення податків

За словами Марченка, в Україні зараз є 8 мільйонів гектарів необлікованої землі. З них не сплачено жодних податків.

Це не стосується взагалі громадян, які вирощують щось на своєму городі,
– наголосив міністр.

Марченко додав, що городину й такі речі, які пропонують у законопроєкті, не потрібно плутати. Люди, які мають городи, не платитимуть цей податок.

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Марченко розповів про законопроєкт щодо збільшення податків: дивіться відео

Що цьому передувало

  • Депутати 30 листопада схвалили так званий "антиахметівський" законопроєкт №5600, який стосується змін до Податкового кодексу. Відповідне рішення підтримали 255 народних обранців.
  • Метою законопроєкту є створення більш ефективних механізмів адміністрування податків, недопущення безпідставного користування податковими пільгами та створення справедливих умов оподаткування для всіх платників.
  • Законопроєкт назвали "антиахметівським" адже він пропонує підвищити розмір ренти на видобуток залізної руди, на якій спеціалізуються компанія олігарха Ріната Ахметова.