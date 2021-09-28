Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов в ефірі одного з українських телеканалів поспішив заспокоїти українців.

Важливо Майже 308 тисячам жителів Львівщини можуть відключити газ через борги

За його словами, технічна підготовка до опалювального сезону йде за планом. Вже понад 90% всіх відповідних підприємств заявили про готовність.

Щодо цін на газ, ми бачимо, що відбувається у світи наразі. Але хочу запевнити, що тарифи для населення не мають підвищуватися в цьому опалювальному сезоні, і мають залишатися на рівні, який застосовувався в попередньому (сезоні опалення – 24 канал),

– повідомив міністр.

Нещодавно прем'єр Денис Шмигаль сказав, що наразі в Україні немає передумов для підвищення цін на тепло та газ. Він запевнив, що тарифи залишатимуться незмінними.

Цікаво! За словами Шмигаля, ціна на газ не змінюватиметься до кінця квітня 2022 року.

Чи готова Україна до опалювального сезону

Очільник уряду також підтвердив, що Україна готова до опалювального сезону. Технічна готовність регіонів становить понад 90%. Запаси газу в підземних газосховищах перевищили 18,5 мільярда кубічних метрів. Для порівняння: у 2018 році запаси складали 17,1 мільярда кубів, а 2017-му – 16,8 мільярда кубів.

Тарифи на газ у жовтні

Зауважимо, що найнижчий тариф незмінно вже декілька місяців залишається на рівні 7,99 гривні за кубометр газу, що лише на 19 копійок вище за найнижчу річну пропозицію. Натомість найвищий тариф знову запропонував постачальник "Енергія країни" – 31,06 гривні за кубометр газу, що на 10,1 гривні більше за їх вересневий тариф.