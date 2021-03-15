Не секондом єдиним: як одягатись стильно і бюджетно

У 21 столітті слово "стильно" давно вже не є синонімом слова "дорого". До того ж купувати вже вживані речі є досить популярною практикою серед багатьох модниць. Як знайти баланс між заощадливим способом життя та стильним зовнішнім виглядом, читайте на Економіка 24.

Ревізія шафи

Перше з чого варто розпочати – влаштувати розбір власного гардероба, адже так ви:

по-перше, згадаєте про багато речей котрі довго не носили через те, що просто забули про них;

по-друге, чітко зрозумієте яких саме речей не вистачає у вашому гардеробі;

а по-третє, перебравши усі речі зможете відкласти ті речі, котрі для вас особисто втратили свою актуальність які згодом зможете обміняти на інші, або ж продати.

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Скласти список

Перше, що слід зробити після ревізії власної шафи – скласти список речей, яких вам не вистачає. Але це має бути реальний список у вашому записнику, або ж у нотатках телефону, оскільки, якщо скласти уявний, то з часом ви очевидно забудете про якісь важливі пункти з нього. Такий своєрідний список допоможе вам не лише уникнути в майбутньому імпульсивних покупок, але і впевнено почуватись під час розпродажів. Завдяки чіткому розумінню чого саме вам не вистачає ви, по-перше, зекономите час під час шопінгу, а, по-друге, сто відсотково не купите нічого зайвого.

Як старі речі перетворити на нові

Якщо ви вже провели ревізію у власній шафі й чітко визначились з якими речами варто попрощатись, то це можливо зробити ще й з користю для власного гаманця.

Ви можете влаштувати зі своїми друзями своєрідний обмін речами. Це чудовий спосіб не лише весело провести час, але й поповнити власний гардероб без жодної гривні. Після того, як ви визначились які речі для вас більше не актуальні, ви можете їх сфотографувати їх й викласти, наприклад, на сайті shafa.ua. Дайте улюбленим речам другий шанс. Кожен модний поціновувач знає, що мода – циклічна. Так, до прикладу, прийшов саме час для ваших улюблених кльошних брюк. Також нині на піку популярності багато речей із шафи вашої мами. Взуття з квадратним носком, висока посадка спідниць та штанів, брючні костюми та маскулінні піджаки. Тож, як що до того, аби провести ревізію не лише у своїй шафі й віднайти забуті перли, що припадають пилом?

Вибудуйте основу вашого гардеробу

Важливо формувати гардероб виходячи зі стилю вашого життя та професії. Проаналізувавши ці складові ви зможете побудувати основу вашого гардеробу. Проте, варто пам'ятати, що основа будь-якого гардеробу – це не про тренди. Основа – це речі поза часом: легендарний тренч, класична сорочка, оксфорди та челсі, лодочки чорного кольору, або ж блейзер хорошої якості.

Де вигідно придбати речі

До прикладу, класичний тренч набрав популярності та став знаковою річчю у світі моди після виходу фільму "Касабланкка". Також, у свій час його носили Уінстон Черчель, принц Чарльз та Бернард Шоу, проте він залишається на піку популярності й до сьогодні. Тож, інвестиція у подібну річ, що поза часом буде вдалою не лише для вашого гаманця, але й зробить вас стильним, та вирізнить поміж інших.

Купити речі зі значними знижками завжди можливо на закордонних сайтах та на сайтах аутлетів. Ось, до прикладу, декілька сайтів, що пропонують своїм користувачам час від часу досить приємні знижки.

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Скажіть "ні" підробкам

Почнімо з того, що купувати підробки на будь-які бренди – це перш за все породжувати попит, а по-друге, зовсім не етично. До того ж купівля дешевої підробки на сумку CHANEL не зробить вас стильним, а навпаки лише знецінить весь ваш образ. Саме тому краще надавати перевагу українським брендам, купувати речі на стоках, у вінтажних магазинах, або ж секондхендах.

Досить часто саме у таких магазинах ви зможете знайти оригінальну річ за досить бюджетну ціну. Ба більше, буде великий шанс того, що лише у вас буде подібна сумочка, або ж кофтинка, що вирізнятиме та надаватиме вам особливого шарму.

Ще одним аргументом на користь того, щоб відмовитись від підробок буде той факт, що зазвичай виробники подібної продукції економлять на матеріалі. Саме тому підробки коштують так дешево, проте не будуть слугувати вам довго. Вочевидь, що це інвестиція з короткостроковою перспективою.

Якість важливіша за кількість

Здійснюючи покупки, вибирайте якість, а не кількість. Звісно, під час шопінгу ви можете за одну й ту саму суму накупити цілу купу одягу, або ж придбати одне пальто, або ж пару якісного взуття. Проте, завжди варто пам'ятати, що якісна річ коштує дорого, але й служить вам довго. Так вам не доведеться бігти у магазин за черговою новою парою взуття, оскільки ваша попередня розклеїлась після кількох прогулянок та невеликої зливи.

Річ вам має личити

Тож ідучи на шопінг пам'ятайте не лише про ваш список покупок, який ви склали на передодні, а й те, що якісна річ класичної моделі – вигідна інвестиція у ваш гардероб.

Для того, аби виглядати неперевершено іноді не потрібно витрачати жодної копійки. Ви лише маєте добре розуміти будову власного тіла, переваги своєї фігури та обирати ті речі, що ідеально на вас сидять. Досить часто не вдало підібраний розмір, або ж за довгий рукав можуть зіпсувати ваш загальний зовнішній вигляд.

Обдумані покупки

Тож важливо пам'ятати, що будь-яка річ, що висить у вашій шафі, або та яку ви лише плануєте купувати – повинна бути ніби створена саме для вас. Адже найдорожча річ може виглядати недолуго якщо вона вам не лишить та дивно сидить на вас.

Завжди беріть з собою чек про покупку з магазину, а повернувшись з шопінгу не спішіть одразу зривати всі етикетки. Згідно з законом України "Про права споживачів" кожен покупець може повернути низку товарів протягом зазначеного терміну. Тож це хороша можливість ще раз приміряти дома речі, котрі ви нещодавно купили та визначитись остаточно хочете їх залишити чи ні.

4 важливі правила, як виглядати стильно кожного дня

Одяг завжди повинен ідеально сидіти на вас. Адже кожен ваш день – прем'єра і варто виглядати на всі сто не залежно від погоди чи обставин. Якісне та доглянуте взуття і сумка здатне врятувати майже будь-який образ, так само як і зіпсувати його. Наносьте природний макіяж, адже нині в моді природність та натуральність. До того ж наш фінальний образ це не лише одяг. Щоденний макіяж, охайна зачіска, доглянуті руки, чепурний зовнішній вигляд та вдалий парфум – все це формує загальне враження про нас. Не забувайте про деталі. Вони нададуть вам особливості та підкреслять вашу індивідуальність.