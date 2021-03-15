Не секондом єдиним: як одягатись стильно і бюджетно

Джерело:24 канал
У 21 столітті слово "стильно" давно вже не є синонімом слова "дорого". До того ж купувати вже вживані речі є досить популярною практикою серед багатьох модниць. Як знайти баланс між заощадливим способом життя та стильним зовнішнім виглядом, читайте на Економіка 24.
Перше з чого варто розпочати – влаштувати розбір власного гардероба, адже так ви:
Цікаво Дієві способи заощадження за допомогою кешбеку
Перше, що слід зробити після ревізії власної шафи – скласти список речей, яких вам не вистачає. Але це має бути реальний список у вашому записнику, або ж у нотатках телефону, оскільки, якщо скласти уявний, то з часом ви очевидно забудете про якісь важливі пункти з нього. Такий своєрідний список допоможе вам не лише уникнути в майбутньому імпульсивних покупок, але і впевнено почуватись під час розпродажів. Завдяки чіткому розумінню чого саме вам не вистачає ви, по-перше, зекономите час під час шопінгу, а, по-друге, сто відсотково не купите нічого зайвого.
Якщо ви вже провели ревізію у власній шафі й чітко визначились з якими речами варто попрощатись, то це можливо зробити ще й з користю для власного гаманця.
Важливо формувати гардероб виходячи зі стилю вашого життя та професії. Проаналізувавши ці складові ви зможете побудувати основу вашого гардеробу. Проте, варто пам'ятати, що основа будь-якого гардеробу – це не про тренди. Основа – це речі поза часом: легендарний тренч, класична сорочка, оксфорди та челсі, лодочки чорного кольору, або ж блейзер хорошої якості.До прикладу, класичний тренч набрав популярності та став знаковою річчю у світі моди після виходу фільму "Касабланкка". Також, у свій час його носили Уінстон Черчель, принц Чарльз та Бернард Шоу, проте він залишається на піку популярності й до сьогодні. Тож, інвестиція у подібну річ, що поза часом буде вдалою не лише для вашого гаманця, але й зробить вас стильним, та вирізнить поміж інших.
Купити речі зі значними знижками завжди можливо на закордонних сайтах та на сайтах аутлетів. Ось, до прикладу, декілька сайтів, що пропонують своїм користувачам час від часу досить приємні знижки.
До теми Економний шопінг онлайн: 7 правил, як правильно купляти за кордоном
Здійснюючи покупки, вибирайте якість, а не кількість. Звісно, під час шопінгу ви можете за одну й ту саму суму накупити цілу купу одягу, або ж придбати одне пальто, або ж пару якісного взуття. Проте, завжди варто пам'ятати, що якісна річ коштує дорого, але й служить вам довго. Так вам не доведеться бігти у магазин за черговою новою парою взуття, оскільки ваша попередня розклеїлась після кількох прогулянок та невеликої зливи.Тож ідучи на шопінг пам'ятайте не лише про ваш список покупок, який ви склали на передодні, а й те, що якісна річ класичної моделі – вигідна інвестиція у ваш гардероб.
Для того, аби виглядати неперевершено іноді не потрібно витрачати жодної копійки. Ви лише маєте добре розуміти будову власного тіла, переваги своєї фігури та обирати ті речі, що ідеально на вас сидять. Досить часто не вдало підібраний розмір, або ж за довгий рукав можуть зіпсувати ваш загальний зовнішній вигляд.Тож важливо пам'ятати, що будь-яка річ, що висить у вашій шафі, або та яку ви лише плануєте купувати – повинна бути ніби створена саме для вас. Адже найдорожча річ може виглядати недолуго якщо вона вам не лишить та дивно сидить на вас.
Завжди беріть з собою чек про покупку з магазину, а повернувшись з шопінгу не спішіть одразу зривати всі етикетки. Згідно з законом України "Про права споживачів" кожен покупець може повернути низку товарів протягом зазначеного терміну. Тож це хороша можливість ще раз приміряти дома речі, котрі ви нещодавно купили та визначитись остаточно хочете їх залишити чи ні.Варто пам'ятати! Покупець має право на повернення не лише покупок зроблених в офлайн магазинах, але й тих, що замовив онлайн.