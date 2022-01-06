Не самовбивця, – журналіст сказав, чи вимкне Ахметов електрику в Україні

6 січня 2022 , 00:20
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Боротьба між Володимиром Зеленським та Рінатом Ахметовим загострюється. Однак наразі на реальній економіці це не відобразилося.

Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив гендиректор інформагентства Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко. Є сподівання, що відповідна ситуація економіку не зачепить.

Варто прочитати Енергетична криза загострюється: чи справді опалювальний сезон під загрозою

За його словами, віялові відключення можуть бути не тому, що в Україні відбувається боротьба з олігархами, а тому, що в нас просто не вистачає вугілля.

Ахметов не вимкне світло

Ведуча програми запитала, чи вимкне Рінат Ахметов електроенергію. Мартиненко відповів, що сам він це точно не зробить. 

Кінець кінцем він же не самовбивця,
– наголосив Мартиненко.

Він пояснив, що Ахметов – відповідальний за сектор економіки на 70%. Тому олігарх прекрасно розуміє ситуацію і робитиме все, щоб вся система працювала на 100%.

Нагадаємо! У Службі безпеки України 16 грудня повідомили, що запаси вугілля – критично малі. Така ситуація, мовляв, створює загрозу енергетичній безпеці держави.

Політична боротьба розхитує владу, – Мартиненко

Водночас в Україні, на думку Мартиненка, відбувається політична інформаційна боротьба. Вона розхитує владу, залишки монобільшості, державну владу загалом.

Повне інтерв'ю з Олександром Мартиненком: дивіться відео

Енергетична ситуація в Україні: що відомо

Цікаво – Відеоблог Віталія Шабуніна про Ріната Ахметова: дивіться відео

 

Автор: Анастасія Мигидюк