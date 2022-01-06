Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив гендиректор інформагентства Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко. Є сподівання, що відповідна ситуація економіку не зачепить.

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За його словами, віялові відключення можуть бути не тому, що в Україні відбувається боротьба з олігархами, а тому, що в нас просто не вистачає вугілля.

Ахметов не вимкне світло

Ведуча програми запитала, чи вимкне Рінат Ахметов електроенергію. Мартиненко відповів, що сам він це точно не зробить.

Кінець кінцем він же не самовбивця,

– наголосив Мартиненко.

Він пояснив, що Ахметов – відповідальний за сектор економіки на 70%. Тому олігарх прекрасно розуміє ситуацію і робитиме все, щоб вся система працювала на 100%.

Нагадаємо! У Службі безпеки України 16 грудня повідомили, що запаси вугілля – критично малі. Така ситуація, мовляв, створює загрозу енергетичній безпеці держави.

Політична боротьба розхитує владу, – Мартиненко

Водночас в Україні, на думку Мартиненка, відбувається політична інформаційна боротьба. Вона розхитує владу, залишки монобільшості, державну владу загалом.

Енергетична ситуація в Україні: що відомо

За інформацією експертів, в Україні має вистачити запасів вугілля, тому масових відключень електроенергії взимку не буде.

Про те, що світло не вимикатимуть, ствердив і Президент України Володимир Зеленський. Мовляв, в нашій державі стабільна енергетична ситуація.

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус сподівається, що ніхто не "відімкне рубильник".

Віялові відключення світла спростував і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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