Не проблема взагалі, – бізнесмен Оністрат пояснив, де Україна візьме гроші на зарплати і пенсії

Збитки України від руйнувань через війну сягнули сотні мільярдів доларів. Однак економіка нашої держави тримається.

Адже Україна отримує велику кількість допомоги від партнерів. Про це в ефірі 24 каналу сказав ексбанкір, письменник та блогер Андрій Оністрат.

Важливо На регіони, де зараз активна фаза війни, припадала понад половина ВВП України

Україна має допомогу від партнерів і резерви

За його словами, як правило, якщо США ухвалюють рішення щодо допомоги Україні, то таке рішення дзеркально ухвалює і Європейський Союз.

З Божою поміччю і з допомогою західних партнерів це (зарплати і пенсії – 24 канал) не проблема взагалі,

– наголосив бізнесмен.

"З урахуванням дуже обмежених надходжень у бюджет, яких немає або майже немає, у нас є партнери, допомога, резерви", – пояснив Оністрат.

Зауважимо, США підтримали законопроєкт про державне фінансування, який містить 13,6 мільярда доларів допомоги для України.

Окрім цього, Міжнародний валютний фонд може негайно виділити нашій державі 1,4 мільярда допомоги.

Оністрат пояснив, де Україна візьме гроші на зарплати і пенсії: дивіться відео



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