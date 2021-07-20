Не по своїй волі: голові НБУ Шевченку може загрожувати відставка

Очільнику Національного банку може загрожувати відставка. Про це повідомило видання Financial Times, посилаючись на два джерела, котрі наближені до президента України Володимира Зеленського.

Кадрові перестановки в НБУ

Разом з тим Financial Times підкреслило, що чергові перестановки ще більше ускладнять переговори про позику з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

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Нагадаємо, що 30 червня 2021 року в НБУ повним складом подав заяви на звільнення Департамент ліцензування. Згодом, до них приєднались очільник департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук та керівник департаменту супроводу кредитів Олег Новаковський.

У Нацбанку ж відзначили, що рішення про відставки є особистим вільним вибором. Детальніше про реакцію регулятора, читайте в іншому нашому матеріалі.

Кредит від МВФ

Також Шевченко заявляв у інтерв'ю виданню "Економічна правда", що вікно, доступне для затвердження кредиту, є не таким значним, як хотів би уряд. Однак, він вважає, що МВФ виділить Україні 3,2 мільярда доларів у 2021 році.

Україна отримає ще 2,7 мільярда доларів в результаті алокації спеціальних прав запозичення, які планують затвердити у серпні, вважає видання Financial Times.

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