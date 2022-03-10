Багато підприємств та бізнесів зупинили свою роботу. Але дуже важливо її відновити. Адже, як наголосив Олексій Резніков, міністр оборони України, ми переможемо Росію тільки, якщо економіка працюватиме і створюватиме відповідні можливості для оборони.

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Перезапуск економіки

У центральній та західній Україні будуть розгортатися додаткові виробничі майданчики, які працюватимуть для сфер оборони.

Також частину потужностей перенесуть цивільні підприємства, що перебувають у зоні ризику.

Звертаюся до тих, хто був змушений виїхати в інші регіони. Не намагайтеся перечекати, не розраховуйте тільки на свої заощадження. Шукайте роботу,

– закликав міністр.

Резніков додав, що державна влада робитиме все, щоб допомогти регіонам адаптуватися до нових реалів. Але закликав людей за можливості не випадати з економічних процесів країни.

Важливо, що наші партнери та міжнародні фінансові організації оголосили про значні обсяги підтримки України, які дозволять швидко відновити все зруйноване після перемоги. Але до того часу потрібно зробити максимум, щоб економіка працювала.

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