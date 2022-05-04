Не лише ембарго, – у "Нафтогазі" розповіли, які ще санкції щодо газу Росії може запровадити ЄС

У Євросоюзі представляють шостий пакет санкції проти Росії. Однак поряд з емабарго на газ існують інші можливі санкції.

Ними можна тиснути на цю галузь в Росії. Про це в ефірі 24 каналу сказала Світлана Заліщук – радниця голови "Нафтогазу".

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Наприклад, насамперед мовиться про такі обмеження, як зазначила Заліщук:

встановлення cap-price (граничне нижнє обмеження ціни електричної енергії на внутрішньодобовому ринку в торговій зоні).

"Тобто ЄС може ухвалити, що цей газ може коштувати набагато менше. І Росія може його продавати тільки за цією встановленою ціною. Це означає, що Росія буде просто менше заробляти грошей. Однак поки цей крок лякає Німеччину, для них це великий ризик", – пояснила вона.

встановлення мита певного тарифу разом з ускроу-рахунками (чи умовними рахунок зберігання)

Це поточний рахунок, де кошти зберігаються до виконання всіх зобов'язань за договором обома сторонами. Він дозволяє мінімізувати ризики у відношеннях з контрагентами при розрахунках за товари й послуги.

Ці гроші Росія зможе отримати лише за певних умов. Наприклад, коли вона зупинить вторгнення в Україну,

– додала Заліщук.

Ба більше, частина цих грошей може іти на реконструкцію української економіки. Це альтернативні кроки, які можуть передувати на шляху до ембарго.

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