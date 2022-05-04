Ними можна тиснути на цю галузь в Росії. Про це в ефірі 24 каналу сказала Світлана Заліщук – радниця голови "Нафтогазу".
Увага Нафтове ембарго та удар по банках, – Боррель про 6 пакет санкцій ЄС проти Росії
Наприклад, насамперед мовиться про такі обмеження, як зазначила Заліщук:
- встановлення cap-price (граничне нижнє обмеження ціни електричної енергії на внутрішньодобовому ринку в торговій зоні).
"Тобто ЄС може ухвалити, що цей газ може коштувати набагато менше. І Росія може його продавати тільки за цією встановленою ціною. Це означає, що Росія буде просто менше заробляти грошей. Однак поки цей крок лякає Німеччину, для них це великий ризик", – пояснила вона.
- встановлення мита певного тарифу разом з ускроу-рахунками (чи умовними рахунок зберігання)
Це поточний рахунок, де кошти зберігаються до виконання всіх зобов'язань за договором обома сторонами. Він дозволяє мінімізувати ризики у відношеннях з контрагентами при розрахунках за товари й послуги.
Ці гроші Росія зможе отримати лише за певних умов. Наприклад, коли вона зупинить вторгнення в Україну,
– додала Заліщук.
Ба більше, частина цих грошей може іти на реконструкцію української економіки. Це альтернативні кроки, які можуть передувати на шляху до ембарго.
ЄС презентує 6 пакет санкцій проти Росії: що треба знати
- У ЄС представляють шостий пакет санкції проти Росії.
- Мовиться передусім про відключення "Сбербанку" та ще 2 банків від системи SWIFT.
- Також є пропозиція ввести заборону на імпорт російської нафти.
- Єврокомісія вже передала проєкт 6 пакету санкцій проти Росії членам ЄС для ознайомлення. Щодо ембарго на нафту, то мовиться про поступову відмову від російського чорного золота протягом 6 – 8 місяців.
- Винятки можуть зробити для Словаччини та Угорщини, адже ці країни дуже залежать від російської нафти.
- Разом з тим світ також відмовляється від російського газу та вугілля. У ЗМІ повідомили про плани Євросоюзу про розвиток співпраці з країнами Африки з метою налагодження постачання зрідженого природного газу.