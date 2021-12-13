В іншій частині – у сплаті ПДВ існує несправедлива схема. Таку думку в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі озвучив міністр фінансів України Сергій Марченко.

До теми Основне ми виконали, – Марченко про умови для отримання траншу від МВФ

Марченко про обхід оплати ПДВ: Це несправедливо

Очільник Мінфіну відзначив, що сьогодні існує схема, де компанії забудовників мінімізують оплату ПДВ. Мовляв, у компанії паралельно є фірма, яка через механізми різних інвестиційних договорів та участі у капіталі залучає громадян, які інвестують у житло.

У процесі підготовки до продажів квартири ПДВ не сплачують. Фактично сектор девелопменту у такий спосіб узагалі не платить ПДВ. Ми вважаємо це несправедливим. Не дожали,

– наголосив Марченко.

За його словами, Україна втратила від того, що не "дожали". Наприклад, оборот сектору – 18 мільярдів гривень у рік. "Ви можете на 6 поділити й порахувати", – додав міністр.

Зауважте! Сергій Марченко відмітив, що податок на 3 квартиру, якщо це бізнес, мають оформити у відповідний спосіб для бізнесу. Фізособа ж, на його думку, рідко здійснює продаж 3 квартир за рік.

Інтерв'ю із Сергієм Марченком у програмі "Що це було?": дивіться відео

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