В іншій частині – у сплаті ПДВ існує несправедлива схема. Таку думку в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі озвучив міністр фінансів України Сергій Марченко.
До теми Основне ми виконали, – Марченко про умови для отримання траншу від МВФ
Марченко про обхід оплати ПДВ: Це несправедливо
Очільник Мінфіну відзначив, що сьогодні існує схема, де компанії забудовників мінімізують оплату ПДВ. Мовляв, у компанії паралельно є фірма, яка через механізми різних інвестиційних договорів та участі у капіталі залучає громадян, які інвестують у житло.
У процесі підготовки до продажів квартири ПДВ не сплачують. Фактично сектор девелопменту у такий спосіб узагалі не платить ПДВ. Ми вважаємо це несправедливим. Не дожали,
– наголосив Марченко.
За його словами, Україна втратила від того, що не "дожали". Наприклад, оборот сектору – 18 мільярдів гривень у рік. "Ви можете на 6 поділити й порахувати", – додав міністр.
Інтерв'ю із Сергієм Марченком у програмі "Що це було?": дивіться відео
Податок на нерухомість у 2022 році: головне
- Згідно з актуальною редакцією Податкового кодексу України, у 2022 році українців чекає підвищення податків на нерухомість. Податок підвищиться на 21%.
- У 2022 році сума податку за квартиру площею 100 квадратів зросте з 2 832 до 3600 гривень. За кожен зайвий квадратний метр потрібно платити 1,5% від мінімальної зарплати.
- Податок на житло потрібно платити 1 раз на рік. Прострочення сплати податку протягом 30 днів призведе до автоматичного збільшення суми податку на 10%.