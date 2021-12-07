Про це у програмі Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповів голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фонд майбутніх поколінь перебуватиме у координації Міністерства фінансів.

До теми Зеленський вніс у Раду закон про економічний паспорт українця

За словами Гетманцева, гроші повинні обліковувати в одному місці й для того, аби ними керувати, потрібно мати відповідальних державників.

Однак питання щодо вартості утримання Фонду майбутніх поколінь розглядатимуть тоді, коли приймуть закон про економічний паспорт.

Не буде дорого коштувати. Не думаю, що там буде великий штат,

– розповів нардеп.

Довідка. Володимир Зеленський 1 грудня під час щорічного звернення до нардепів анонсував внесення законопроєкту про економічний паспорт українця до 10 грудня.

Як зазначив Гетманцев, українці живуть у пострадянській країні, яка пережила кілька великих криз, й саме тому мовиться про адміністрування державної установи.

"Ми не говоримо про те, що це будуть приватні структури, які справді мають менший відсоток довіри", – додав нардеп.

Повне інтерв'ю з Данилом Гетманцевим дивіться 7 грудня о 20:30 на 24 каналі. Не пропустіть!

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Що цьому передувало