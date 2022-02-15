Не більше за 30: в Офісі Президента спрогнозували курс долара в Україні

Курс долара в Україні не зайде за позначку у 30 гривень. Причому безвідносно до того, який інформаційний тиск формується навколо.

У цьому впевнені в Офісі Президента. Зокрема, 14 лютого у телеефірі такі тези озвучив заступник глави ОП Ростислав Шурма.

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Офіс Президента: резервів НБУ достатньо, щоб вгамувати паніку

Заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма заявив, що:

Коливання курсу валют в Україні спровоковані інформаційним тиском через побоювання нової агресії Росії.

валют в Україні спровоковані інформаційним тиском через побоювання нової агресії Росії. А проте це явище є тимчасовим, і насправді істотно не вплине на позиції національної валюти.

Який би не створювався інформаційний тиск, курс долара не повинен перевищити 30 гривень за долар. Резервів Національного банку більш ніж достатньо, щоб вгамувати цю паніку,

– заявив він.

На переконання Шурми, упродовж 2 – 3 місяців курс повернеться на свій звичайний рівень – до 27 чи 27,5 гривні за долар. Щонайбільше – 28,5.

А от "віртуальні сценарії" падіння гривні малювати собі не варто.

Таке можливо тільки у найгіршому випадку – за умови блокади чи бомбардувань України з боку Росії.

Якщо є бажання купити долар по 28 – 29,5 гривні, купіть, але ви втратите. Життя повернеться до норми,

– підсумував заступник глави ОП.

у понеділок, 14 лютого, курс долара США від НБУ був на рівні 28,03 гривні, що на 15 копійок більше, ніж у попередній банківський день. Євро коштував 31,98 гривні, що на 10 копійок більше, ніж за день до того.

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