Не більше за 100 на місяць: "Приватбанк" вводить нові обмеження на перекази

Грошові перекази з картки на карту є надзвичайно популярними серед українців. Як заявили у "Приватбанку" 99,7% їхніх клієнтів користуються цією послугою через додаток "Приват24".

Однак через законодавство щодо протидії відмиванню брудних коштів та вимог фінансового моніторингу "Приватбанк" змушений встановити ліміт на здійснення та отримання переказів з картки на картку Visa/Mastercard.

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У банку пояснили, що більшість клієнтів "Приватбанку" відправляють чи отримують не більше 100 переказів на місяць. Тож саме цю цифру взяли за основу нового ліміту.

З жовтня 2021 року клієнти банку не зможуть відправити чи отримати довільну кількість переказів. На них встановили новий ліміт.

За правилами внутрішньої політики банку, що базуються на вимогах фінмоніторингу та правилах платіжних систем, ліміти встановлюються на календарний місяць як для переказів по Україні, так і за кордон,

– зазначили у пресслужбі "Приватбанку".



"Приватбанк" вводить нові обмеження на перекази / Фото із сайту "Приватбанку"

Що робити благодійним організаціям

У пресслужбі банку пояснили, що представникам благодійних організацій чи волонтерам потрібно:

Зателефонувати на номер 3700 або написати у чат "Допомога Онлайн". Надіслати посилання із соціальних мереж чи документи, що підтверджують здійснення благодійної діяльності. Протягом одного робочого дня "Приватбанк" встановить для таких карток безлімітний режим.

Що робити власникам інтернет-магазинів

У банку зауважили, що користуватися особистою карткою для здійснення підприємницької діяльності не можна.

Щоб надсилати й отримувати перекази безлімітно, радимо відкрити рахунок фізичної особи – підприємця або особи, яка займається професійною незалежною діяльністю відповідно до чинного законодавства України,

– наголосили у "Приватбанку".

Зауважимо, що Кабінет Міністрів 11 серпня схвалив стратегію розвитку "Приватбанку" до 2024 року. Документ передбачає зростання кредитування малого й середнього бізнесу, а також розширення продуктової пропозиції замість залучення нових клієнтів в роздрібному бізнесі.