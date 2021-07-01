Скандал в НБУ: звільнився вже третій директор департаменту за добу

У Національному банку продовжують звільнятися очільники департаментів. Слідом за Олександром Бевзом і Віталієм Ваврищуком про відставку повідомив Олег Новаковський.

Олег Новаковський обіймав посаду директора департаменту супроводу кредитів НБУ з 2017 року. Про те, що завершує свою роботу в регуляторі, він написав на своїй сторінці 1 липня.

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Причиною звільнення назвав "совкові практики", не конкретизуючи, про що саме йдеться. Олег Новаковський також зазначив, що був "щасливим працювати разом з професіоналами та сильними особистостями".

Працювати в організації, яка довела, що державна установа в Україні може бути сучасною, прогресивною, ціннісною та ефективною. Яка, на жаль, продемонструвала також і те, що начебто забуті "совкові" практики можуть бути відновлені швидше, ніж за рік,

– наголосив він.

Звільнення очільників департаментів

Варто зазначити, що це вже 3 звільнення очільників департаменті НБУ за добу. Раніше про відставку повідомили:

директор департаменту ліцензування Олександр Бевз;

очільник департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.

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