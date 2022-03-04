Банки мають забезпечити належну та безперебійну роботу своїх філій та відділень. Якщо це не загрожує життю на здоров'ю населення.

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В умовах воєнного стану банки повинні виконувати свій громадянський обов’язок та працювати без вихідних, надаючи потрібні українцям банківські послуги,

– наголосив Голова Національного банку Кирило Шевченко.

В НБУ також нагадали, що система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює без перебоїв 23 години на добу сім днів на тиждень.

Зверніть увагу, що НБУ дозволив українцям виїжджати за кордон із сумами понад 10 тисяч євро. Раніше потрібно було надавати документи банків про зняття готівки з рахунків при перетині кордону. Тепер потрібна лише декларація.

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