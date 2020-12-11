Нацбанк знову змінив структуру: Рожкову залишили без більшості повноважень
Правління Нацбанку на засіданні 11 грудня змінило організаційну структуру. Згідно зі змінами, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова стала очолювати Фінансово-адміністративний і операційний блок регулятора. Водночас її позбавили повноважень у сфері регулювання небанківських фінустанов.
Окрім того, з-під відомства глави Нацбанку Кирила Шевченка виведені департаменти банківського нагляду, фінансового моніторингу, виїзних перевірок, ліцензування та нагляду за небанківським фінансовим ринком. Їх перевели в окремий блок "пруденційного нагляду". Про це інформує пресслужба НБУ.
Раніше Правління НБУ позбавило Рожкову частини повноважень, – ЗМІ
Там уточнили, що тепер цей напрямок буде закріплено за Ярославом Матузком, який раніше відповідав за адміністративні питання. Фінансово-адміністративним і операційним блоком буде займатися Рожкова.
Раніше зазначені департаменти перебували у відомстві Рожкової до зміни організаційної структури 20 жовтня, після чого в її блоці залишалися департаменти методології нагляду за банками і небанківськими фінустановами, управління захисту прав споживачів фінпослуг і департамент управління недержавним корпоративним пенсійним фондом НБУ.
Як інформують ЗМІ, ці зміни начебто були узгоджені з МВФ.
"Жодного політичного підтексту"
Голова Ради НБУ Богдан Данилишин вирішив прокоментувати чергову зміну структури регулятора. Він зауважив: як експерт і громадянин вважає, що Кирило Шевченко має повне право "вдосконалювати структуру й оптимізувати систему управління НБУ для забезпечення ефективного виконання завдань і програми, з якою він заступав на посаду".
За його словами, у Національному банку відбулося часткове оновлення розподілу вертикалей підпорядкування з метою забезпечення пропорційного управлінського навантаження та функціонального принципу розподілу повноважень між членами правління.
Відбувся перерозподіл повноважень між іншими членами правління НБУ. Я не бачу тут ніякого політичного підтексту чи якихось невдоволених амбіцій. Це повсякденна робота. Таке рішення дасть можливість забезпечити більш результативне супроводження законодавчих змін як в банківському середовищі, так і на небанківському фінансовому ринку,
– наголосив Данилишин.
Що цьому передувало:
- 5 жовтня першій заступниці очільника Нацбанку Катерині Рожковій та заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу оголосили догану та повідомили про недовіру. Відповідне рішення ухвалила Рада регулятора.
- Їх звинуватили у: порушенні розпорядчих актів НБУ, порушенні Кодексу етики працівника НБУ, порушенні правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ, порушенні вимог Кодексу законів про працю України.
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