Правління Нацбанку на засіданні 11 грудня змінило організаційну структуру. Згідно зі змінами, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова стала очолювати Фінансово-адміністративний і операційний блок регулятора. Водночас її позбавили повноважень у сфері регулювання небанківських фінустанов.

Окрім того, з-під відомства глави Нацбанку Кирила Шевченка виведені департаменти банківського нагляду, фінансового моніторингу, виїзних перевірок, ліцензування та нагляду за небанківським фінансовим ринком. Їх перевели в окремий блок "пруденційного нагляду". Про це інформує пресслужба НБУ.

Раніше Правління НБУ позбавило Рожкову частини повноважень, – ЗМІ

Там уточнили, що тепер цей напрямок буде закріплено за Ярославом Матузком, який раніше відповідав за адміністративні питання. Фінансово-адміністративним і операційним блоком буде займатися Рожкова.

Раніше зазначені департаменти перебували у відомстві Рожкової до зміни організаційної структури 20 жовтня, після чого в її блоці залишалися департаменти методології нагляду за банками і небанківськими фінустановами, управління захисту прав споживачів фінпослуг і департамент управління недержавним корпоративним пенсійним фондом НБУ.

Як інформують ЗМІ, ці зміни начебто були узгоджені з МВФ.

"Жодного політичного підтексту"

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин вирішив прокоментувати чергову зміну структури регулятора. Він зауважив: як експерт і громадянин вважає, що Кирило Шевченко має повне право "вдосконалювати структуру й оптимізувати систему управління НБУ для забезпечення ефективного виконання завдань і програми, з якою він заступав на посаду".

За його словами, у Національному банку відбулося часткове оновлення розподілу вертикалей підпорядкування з метою забезпечення пропорційного управлінського навантаження та функціонального принципу розподілу повноважень між членами правління.

Відбувся перерозподіл повноважень між іншими членами правління НБУ. Я не бачу тут ніякого політичного підтексту чи якихось невдоволених амбіцій. Це повсякденна робота. Таке рішення дасть можливість забезпечити більш результативне супроводження законодавчих змін як в банківському середовищі, так і на небанківському фінансовому ринку,

– наголосив Данилишин.

Що цьому передувало: