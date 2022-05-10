НБУ змінив валютні обмеження: що варто знати

Національний банк пом’якшив деякі обмеження на валютному ринку, а інші уточнив. Що змінилося, 24 канал розпитав банкірку.

Головні зміни на валютному ринку

Нацбанк заборонив розраховуватися картками за міжнародним MCC-кодом 6211. Це означає, що тепер не можна розрахуватися за брокерські послуги з купівлі цінних паперів за кордоном за гривню на картці.

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Зате НБУ пом'якшив обмеження для приватних клієнтів:

тепер знову можна купувати та продавати банківські метали;

можна перераховувати за кордон аліменти.

Вочевидь, це питання стало болісним для деяких клієнтів і НБУ врегулював цю проблему. Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Зміни на міжбанку

Головними змінами Анна Золотько називає:

запуск торгів з НБУ з розрахунком "на наступний день" (на умовах ТОМ – лише для забезпечення потреб оборони);

(на умовах ТОМ – лише для забезпечення потреб оборони); зниження суми мінімального лоту купівлі / продажу з 500 тис. до 100 тисяч доларів.

Зниження мінімальної суми суттєво полегшить роботу банкам. Адже далеко не кожен банк отримував клієнтські заявки на таку суму.

Цей крок дуже правильний. І він важливий не тільки для окремих фінустанов, а й для валютного ринку загалом – вкрай важливо, щоб на ньому працювало якомога більше гравців,

– наголошує банкірка.

Також НБУ більше не виходитиме на міжбанк з продажем та купівлею євро. Тепер інтервенції будуть здійснювати лише з доларом, як і було до війни.

Зміни для інвесторів

Іноземні інвестори, які купують військові облігації, отримали дозвіл здійснювати транскордонні перекази. Як пояснює Золотько, це превентивний захід, оскільки перші виплати по військових облігаціях будуть з 1 квітня 2023 року. Але рішення додасть впевненості іноземним інвесторам вже зараз, а таким чином і привабить їх більшу кількість.

Зміни для бізнесу

До сьогодні бізнес мав змогу перерахувати гроші лише за точним переліком товарних позицій, який встановив та уточнює Кабмін. Цей порядок залишається незмінним. Але запроваджується новий механізм спеціальних дозволів НБУ. Отримати їх можна буде за зверненням Кабміну, РНБО або СБУ.

Які обмеження діють на валютному ринку

За кордон можна перераховувати не більше 100 тисяч гривень на місяць.

Таке ж обмеження стосується розрахунку картками у магазинах за кордоном чи знятті готівкової валюти в банкоматах.

Українські банки можуть продавати людям готівкову валюту, але лише в межах раніше викупленої в інших людей валюти.

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