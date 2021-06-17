НБУ зберіг облікову ставку на рівні 7,5%: що буде з інфляцією

Голова Національного банку України Кирило Шевченко, під час пресбрифінгу 17 червня, повідомив, що залишає облікову ставку на рівні 7,5%. Чому ставку вирішили не підвищувати, розповідаємо далі.

Облікова ставка

Очільник Нацбанку зазначив, що регулятор також починає поступове згортання антикризових монетарних інструментів, що посилить ефект попередніх підвищень облікової ставки та сприятиме сповільненню інфляції. Наступне рішення, щодо облікової ставки ухвалюватиметься у липні.

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Цикл підняття ставки НБУ у 2021 році

5 березня регулятор підняв облікову ставку з 6% до 6,5% , варто зауважити, що це було вперше з квітня 2019 року.

, варто зауважити, що це було вперше з квітня 2019 року. 15 квітня на пресбрифінгу голова Нацбанку оголосив, що знову підіймає облікову ставку, тепер до 7,5%, щоб стримати інфляцію в Україні та повернути її до цільового діапазону у 5% у першому півріччі 2022 року. Тоді регулятор передбачав, що цього буде достатньо й він залишить її на цьому ж рівні до кінця 2021 року.

Рівень інфляція

Зауважте, що більшість опитаних напередодні експертів виданням Інтерфакс-Україна , прогнозували підвищення облікової ставки до 8%, а деякі банкіри не виключали й більш агресивне підняття до 8,5%.

Нагадаємо, що в Україні пришвидшилась інфляція у травні до 9,5% у річному вимірі, а ціни зросли на 1,3% у місячному вимірі. Детальніше про причини росту інфляції читайте у нашому матеріалі.

В НБУ вважають, що інфляція почне сповільнюватися вже у IV кварталі 2021 року та повернеться до цілі 5% у першому півріччі 2022 року. Зокрема сповільнення відбудеться через поступове вичерпання ефекту низької бази порівняння, кращі врожаї та стабілізуючий вплив монетарної політики.

Чому прискорилась інфляція

Шевченко зауважив, що інфляція в Україні прискорилась через подорожчання окремих високоволатильних компонентів споживчого набору під впливом переважно короткострокових факторів.