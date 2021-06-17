Очільник Нацбанку зазначив, що регулятор також починає поступове згортання антикризових монетарних інструментів, що посилить ефект попередніх підвищень облікової ставки та сприятиме сповільненню інфляції. Наступне рішення, щодо облікової ставки ухвалюватиметься у липні.
5 березня регулятор підняв облікову ставку з 6% до 6,5%, варто зауважити, що це було вперше з квітня 2019 року.
15 квітня на пресбрифінгу голова Нацбанку оголосив, що знову підіймає облікову ставку, тепер до 7,5%, щоб стримати інфляцію в Україні та повернути її до цільового діапазону у 5% у першому півріччі 2022 року. Тоді регулятор передбачав, що цього буде достатньо й він залишить її на цьому ж рівні до кінця 2021 року.
Що таке облікова ставка
Облікова ставка – це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.
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