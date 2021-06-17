Очільник Нацбанку зазначив, що регулятор також починає поступове згортання антикризових монетарних інструментів, що посилить ефект попередніх підвищень облікової ставки та сприятиме сповільненню інфляції. Наступне рішення, щодо облікової ставки ухвалюватиметься у липні.

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Рівень інфляція

Нагадаємо, що в Україні пришвидшилась інфляція у травні до 9,5% у річному вимірі, а ціни зросли на 1,3% у місячному вимірі. Детальніше про причини росту інфляції читайте у нашому матеріалі.

В НБУ вважають, що інфляція почне сповільнюватися вже у IV кварталі 2021 року та повернеться до цілі 5% у першому півріччі 2022 року. Зокрема сповільнення відбудеться через поступове вичерпання ефекту низької бази порівняння, кращі врожаї та стабілізуючий вплив монетарної політики.

Чому прискорилась інфляція

Шевченко зауважив, що інфляція в Україні прискорилась через подорожчання окремих високоволатильних компонентів споживчого набору під впливом переважно короткострокових факторів.