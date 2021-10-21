НБУ зберіг облікову ставку на рівні 8,5%: що буде з інфляцією

Національний банк вирішив не продовжувати цикл підняття облікової ставки, котрий розпочав у вересні цього року. Про це під час пресбрифінгу з питань монетарної політики повідомив очільник регулятора Кирило Шевченко.

Рівень облікової ставки

Голова НБУ розповів, що регулятор вирішив зберегти облікову ставку на рівні 8,5%. Проте комітет з монетарної політики буде переглядати її рівень ще один раз цьогоріч. Останній перегляд відбудеться на початку грудня.

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Якими були прогнози експертів стосовно облікової ставки

Фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків вважав, що НБУ не буде підвищувати ставку, але в умовах, якщо темпи інфляції дещо знизилися в порівнянні з прогнозом, а відновлення ВВП відбувається значно повільніше, ніж очікувалося. Також він відмічав, що НБУ все ж таки серйозно розглядає варіант її підняття.

вважав, що НБУ не буде підвищувати ставку, але в умовах, якщо темпи інфляції дещо знизилися в порівнянні з прогнозом, а відновлення ВВП відбувається значно повільніше, ніж очікувалося. Також він відмічав, що НБУ все ж таки серйозно розглядає варіант її підняття. Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анни Волуйчак зауважувала, що єдиної думки на ринку в переддень засідання Правління НБУ з монетарної політики не було. Також вона застерігала від ймовірних спекулятивних атак на гривню та спроб розвернути курсовий тренд.

Цикли підняття облікової ставки у 2021 році

Що таке облікова ставка Облікова ставка – це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Яка ситуація з інфляцією в Україні

У вересні 2021 року інфляція прискорилась з 10,2% до 11% . Зауважимо, що це найвищий трирічний максимум. Понад 11% вона була останній раз у травні 2018 року – 11,7%.

. Зауважимо, що це найвищий трирічний максимум. Понад 11% вона була останній раз у травні 2018 року – 11,7%. Проте у НБУ раніше повідомляли, що очікують інфляцію в діапазоні 10 – 11% протягом вересня – жовтня, але в останні місяці року вона сповільниться нижче 10%.

За підсумками 2021 року НБУ очікує інфляцію на рівні 9,6% .

. Ціль НБУ – інфляція на рівні 5±1%.

Онлайн-трансляція пресбрифінгу Правління НБУ з монетарної політики

Зверніть увагу, що ще під час перегляду рівня облікової ставки у вересні очільник НБУ зауважив про наміри регулятора припинити використання антикризових заходів з IV кварталу (жовтень – грудень) 2021 року.інфляція – це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці.