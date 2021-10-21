Рівень облікової ставки
Голова НБУ розповів, що регулятор вирішив зберегти облікову ставку на рівні 8,5%. Проте комітет з монетарної політики буде переглядати її рівень ще один раз цьогоріч. Останній перегляд відбудеться на початку грудня.
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Якими були прогнози експертів стосовно облікової ставки
- Фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків вважав, що НБУ не буде підвищувати ставку, але в умовах, якщо темпи інфляції дещо знизилися в порівнянні з прогнозом, а відновлення ВВП відбувається значно повільніше, ніж очікувалося. Також він відмічав, що НБУ все ж таки серйозно розглядає варіант її підняття.
- Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анни Волуйчак зауважувала, що єдиної думки на ринку в переддень засідання Правління НБУ з монетарної політики не було. Також вона застерігала від ймовірних спекулятивних атак на гривню та спроб розвернути курсовий тренд.
Цикли підняття облікової ставки у 2021 році
- 21 січня НБУ зберіг ставку на рівні 6%.
- 4 березня – підвищив на 0,5% до 6,5%. Зауважте, що це було перше підвищення з квітня 2019 року.
- 15 квітня – до 7,5%. Тоді регулятор передбачав, що цього буде достатньо й він залишить її на цьому ж рівні до кінця 2021 року.
- 17 червня очільник НБУ оголосив, що зберігає облікову ставку на рівні 7,5%, а також, що починає поступове згортання антикризових монетарних інструментів, що посилить ефект попередніх підвищень облікової ставки та сприятиме сповільненню інфляції.
- 22 липня – до 8% через інфляційний тиск.
- 9 вересня – до 8,5%.
Що таке облікова ставкаОблікова ставка – це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.
Яка ситуація з інфляцією в Україні
- У вересні 2021 року інфляція прискорилась з 10,2% до 11%. Зауважимо, що це найвищий трирічний максимум. Понад 11% вона була останній раз у травні 2018 року – 11,7%.
- Проте у НБУ раніше повідомляли, що очікують інфляцію в діапазоні 10 – 11% протягом вересня – жовтня, але в останні місяці року вона сповільниться нижче 10%.
- За підсумками 2021 року НБУ очікує інфляцію на рівні 9,6%.
- Ціль НБУ – інфляція на рівні 5±1%.
Онлайн-трансляція пресбрифінгу Правління НБУ з монетарної політики