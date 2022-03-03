НБУ зберіг облікову ставку на рівні 10%: яка ситуація з інфляцією

Національний банк 3 березня вирішив зберегти облікову ставку на рівні 10%. Регулятор пояснив, що відклав ухвалення рішення щодо розміру облікової ставки з огляду на військове вторгнення Росії на територію України.

Рівень облікової ставки

Регулятор повідомив, що залишається відданим режиму інфляційного таргетування. Водночас зараз через вимушене запровадження адміністративних обмежень ринкові монетарні інструменти, зокрема облікова ставка, не відіграють відчутної ролі у функціонуванні грошово-кредитного та валютного ринків.

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З огляду на це в умовах широкомасштабної збройної агресії Національний банк відклав ухвалення рішення щодо розміру облікової ставки. Отже, облікова ставка залишатиметься незмінною на рівні 10%,

– йдеться на сайті регулятора.

Що означає зміна облікової ставки Зміна облікової ставки – важливий сигнал для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити та депозити в національній валюті.

Ситуація з інфляцією в Україні

, що 20 січня 2022 року НБУ різко підвищив облікову ставку з 9% до 10%. Також через інфляційний тиск регулятор підіймав облікову ставку впродовж минулого року декілька разів.

Також регулятор повідомив, що не застосовуватиме ключову ставку та інші монетарні інструменти для утримання під контролем інфляційних очікувань та досягнення цілі з інфляції.

Нагадаємо, що інфляція – це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Для країн з розвиненою економікою інфляція повинна триматись у межах 2±1% річних, а для країн, що розвивається – 5±1% річних.

В Україні у січні 2022 року рівень інфляції залишився на рівні 10% річних. Раніше НБУ очікував, що за результатами 2022 року рівень інфляції складе 7,5% річних, а у цільовому діапазоні у 5±1% вона опиниться у 2023 році.

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