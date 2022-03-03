Рівень облікової ставки

Регулятор повідомив, що залишається відданим режиму інфляційного таргетування. Водночас зараз через вимушене запровадження адміністративних обмежень ринкові монетарні інструменти, зокрема облікова ставка, не відіграють відчутної ролі у функціонуванні грошово-кредитного та валютного ринків.

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З огляду на це в умовах широкомасштабної збройної агресії Національний банк відклав ухвалення рішення щодо розміру облікової ставки. Отже, облікова ставка залишатиметься незмінною на рівні 10%,

– йдеться на сайті регулятора.

Нагадаємо, що 20 січня 2022 року НБУ різко підвищив облікову ставку з 9% до 10%. Також через інфляційний тиск регулятор підіймав облікову ставку впродовж минулого року декілька разів.

Що означає зміна облікової ставки Зміна облікової ставки – важливий сигнал для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити та депозити в національній валюті.

Ситуація з інфляцією в Україні

Також регулятор повідомив, що не застосовуватиме ключову ставку та інші монетарні інструменти для утримання під контролем інфляційних очікувань та досягнення цілі з інфляції.

Нагадаємо, що інфляція – це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Для країн з розвиненою економікою інфляція повинна триматись у межах 2±1% річних, а для країн, що розвивається – 5±1% річних.

В Україні у січні 2022 року рівень інфляції залишився на рівні 10% річних. Раніше НБУ очікував, що за результатами 2022 року рівень інфляції складе 7,5% річних, а у цільовому діапазоні у 5±1% вона опиниться у 2023 році.

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