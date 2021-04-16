Націоналізований "Приватбанк" вже найближчим часом можуть виставити на продаж. У Нацбанку сподіваються, що це зацікавить інвесторів зі США та країн Євросоюзу.

Адже український банківський сектор має чималий потенціал для міжнародних інвесторів. Про це заявив Кирило Шевченко, голова Нацбанку.

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Про приватизацію "Приватбанку"

Він сподівається, що частка держави у банківській системі поступово знизиться до 25%, це допоможе стати їй більш незалежною. Наразі цей показник сягає 55%.

Це, за словами Шевченка, може статися ще до 2026 року. "Сподіваємося, що найближчим часом міжнародні банківські групи придбають частки в наших держбанках", – додав він.

Й наголосив, що згідно з планами Нацбанку, скоро на продаж буде виставлено найбільший банківський актив України – "Приватбанк".

Вважаємо, що приватизація "Приватбанку", якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів,

– наголосив Шевченко.

Коли завершаться судові процеси

Шевченко запевнив, що НБУ незмінно підтримує стратегію "Приватбанку" у судах з його колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Голова Нацбанку уточнив, що наразі триває приблизно 100 судових процесів. Ймовірно, їх вдасться завершити ще до кінця 2021 року.

"По суті, це наша ціль. Сподіваємося, судові справи будуть завершені, й ми зможемо зосередитися виключно на стягненні активів", – підсумував він.

Націоналізація "Приватбанку" й подальші події: коротко