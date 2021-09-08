У НБУ зареєстрували перші колекторські компанії: перелік

В Україні пройшли процедуру реєстрації в Національному банку та набули статусу колекторських компаній перші юридичні особи. До переліку входить п'ять компаній.

Переділ колекторських компаній

Згідно з рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 03 вересня 2021 року, в Україні набули статусу колекторських компаній такі юридичні особи:

ТОВ "КОМПАНІЯ АКСІЛІУМ" (ЄДРПОУ 43227197);

ТОВ "ІНФІДІС" (ЄДРПОУ 41476560);

ТОВ "ФІНТЕХ-КОЛЕКТ" (ЄДРПОУ 44364802);

ТОВ "СЛУЖБА ВИКОНАННЯ СТЯГНЕННЯ" (ЄДРПОУ 44303859);

ТОВ "УКРАЇНСЬКА КОЛЕКТОРСЬКА АГЕНЦІЯ" (ЄДРПОУ 41501722).

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Хто може набути статусу колекторських компаній

, що у цьому році вперше з’явилося законодавче регулювання поведінки колекторських компаній та фінансових установ під час "вибивання боргів". Тож, щоб мати можливість надавати колекторські послуги, установа повинна пройти реєстрацію в НБУ.

Щоб юридична особа набула статусу колекторської компанії їй необхідно звернутись до НБУ.

Інші юридичні особи, що планують набуття статусу колекторської компанії, мають необмежені строки звернення з цією метою до Національного банку,

– йдеться у повідомленні регулятора.

Зауважте, що лише внесені до реєстру компанії матимуть право надавати послуги з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.

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Після 14 жовтня 2021 року у разі відсутності компанії в реєстрі, кредитодавець чи новий кредитор будуть зобов’язані достроково розірвати договір із нею на надання послуг з урегулювання простроченої заборгованості.