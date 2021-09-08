Переділ колекторських компаній

Згідно з рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 03 вересня 2021 року, в Україні набули статусу колекторських компаній такі юридичні особи:

ТОВ "КОМПАНІЯ АКСІЛІУМ" (ЄДРПОУ 43227197);

ТОВ "ІНФІДІС" (ЄДРПОУ 41476560);

ТОВ "ФІНТЕХ-КОЛЕКТ" (ЄДРПОУ 44364802);

ТОВ "СЛУЖБА ВИКОНАННЯ СТЯГНЕННЯ" (ЄДРПОУ 44303859);

ТОВ "УКРАЇНСЬКА КОЛЕКТОРСЬКА АГЕНЦІЯ" (ЄДРПОУ 41501722).

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Нагадаємо, що у цьому році вперше з’явилося законодавче регулювання поведінки колекторських компаній та фінансових установ під час "вибивання боргів". Тож, щоб мати можливість надавати колекторські послуги, установа повинна пройти реєстрацію в НБУ.

Хто може набути статусу колекторських компаній

Щоб юридична особа набула статусу колекторської компанії їй необхідно звернутись до НБУ.

Інші юридичні особи, що планують набуття статусу колекторської компанії, мають необмежені строки звернення з цією метою до Національного банку,

– йдеться у повідомленні регулятора.

Зауважте, що лише внесені до реєстру компанії матимуть право надавати послуги з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.

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Важливо! Після 14 жовтня 2021 року у разі відсутності компанії в реєстрі, кредитодавець чи новий кредитор будуть зобов’язані достроково розірвати договір із нею на надання послуг з урегулювання простроченої заборгованості.