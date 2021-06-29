В НБУ запропонували знову підвищити облікову ставку, тепер до 8%

Троє з десяти членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України не підтримали збереження облікової ставки на рівні 7,5%. Натомість вони висловились за її підвищення до 8%.

Рівень облікової ставки

Хто і чому виступає за збереження ставки на рівні 7,5%

Сім з десяти членів КМП висловилися за збереження облікової ставки на рівні 7,5% Вони погодилися, що проінфляційні ризики з часу останнього монетарного рішення посилилися.

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Утім, поточне рішення має враховувати, що значний вплив на травневе прискорення інфляції мали чинники пропозиції переважно короткострокового характеру,

– йдеться у повідомленні НБУ.

Різке подорожчання окремих складових споживчого набору, на кшталт газу чи олії, не має автоматично призводити до монетарної реакції з боку НБУ. Тим паче, що вже восени очікується сповільнення інфляції через поступове вичерпання ефекту низької бази порівняння та кращі врожаї.

Крім того, позитивом є певна стабілізація інфляційних очікувань громадян і бізнесу останніми місяцями. Надалі поліпшенню очікувань сприятиме також ефект від зміцнення гривні та поступове вичерпання психологічного ефекту від підвищення цін, яке вже відбулося, вважають члени КМП, які підтримують збереження ставки на рівні 7,5%.

Позиція членів, котрі пропонують підвищити ставку до 8%

17 червня 2021 року НБУ вирішив залишити облікову ставку на рівні 7,5% та повідомив, що починає поступове згортання антикризових монетарних інструментів, що посилить ефект попередніх підвищень облікової ставки та сприятиме сповільненню інфляції.

Один з учасників дискусії зауважив, що монетарна політика НБУ досі залишається стимулюючою, зокрема ключова ставка є значно нижчою за свій нейтральний рівень.

Водночас економіка вже відновлюється і є потреба в стримуванні інфляції. Це вказує на необхідність відповідної та послідовної реакції Національного банку в бік нормалізації монетарної політики,

– зазначається у звіті НБУ.

Деякі члени КМП погодилися, що в умовах суттєвого посилення інфляційного тиску та тривалої невизначеності в перемовинах з МВФ підвищення облікової ставки є логічним і послідовним кроком. Натомість приплив портфельних інвестицій нерезидентів, що сприяє зміцненню гривні, може бути короткостроковим.

Чи буде НБУ ще переглядати облікову ставку

На передодні прийняття рішення НБУ, з приводу підняття облікової ставки, у червні, експерти опитані виданням Інтерфакс-Україна , прогнозували її підвищення до 8%, а деякі банкіри не виключали й більш агресивне підняття до 8,5%.

Згідно з графіком НБУ, облікова ставка буде переглянута регулятором 22 липня 2021 року. Також зауважте, що у поточному році її підіймали вже двічі. Спочатку 5 квітня з 6% до 6,5%, а потім 15 квітня до 7,5%.

Рівень інфляції в Україні

Зауважте, що в Україні пришвидшилась інфляція у травні до 9,5% у річному вимірі, а ціни зросли на 1,3% у місячному вимірі. Однак регулятор вважає, що вона сповільнюватися вже у IV кварталі 2021 року та повернеться до цілі 5% у першому півріччі 2022 року.

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