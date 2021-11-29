НБУ за тиждень продав понад пів мільярда доларів, аби підтримати гривню

Національний банк України за період з 22 по 26 листопада продав на міжбанківському валютному ринку 630,1 мільйона доларів. Регулятор вдався до цього, аби згладити різке ослаблення гривні.

Про розміри продажу валюти свідчать дані на сайті Нацбанку. Купівлю валюти минулого тижня регулятор не здійснював.

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НБУ за тиждень продав понад пів мільярда доларів

Протягом минулого тижня – за період з 22 по 26 листопада – Нацбанк продав на міжбанку 630,1 мільйона доларів.

Для порівняння: попереднього тижня – від 15 по 19 листопада – регулятор продав 108 мільйонів доларів, а купив – 5 мільйонів доларів.

Чому НБУ продає валюту на міжбанку

Нацбанк продає іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку для згладжування ослаблення гривні. Нацвалюта втрачає позиції через побоювання щодо можливої агресії зі сторони Росії.

Гривня дешевшає щодо долара протягом останніх двох тижнів. У п'ятницю, 26 листопада, курс нацвалюти до долара послабився до 27,13.

Досі Нацбанк здебільшого викуповував валюту в резерви. Загалом від початку року регулятор купив на міжбанку 3,6 мільярда доларів, продав – 984,7 мільйона доларів.