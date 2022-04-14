Як наслідок, ризики для українців мають знизитися. У НБУ розповіли деталі.

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Для запобігання тиску на валютний ринок НБУ передбачив, що уповноважена установа може здійснювати продаж готівкової валюти клієнтам у межах різниці між загальними обсягами купленої нею готівкової іноземної валюти та проданої,

– мовиться у повідомленні.

Різницю розраховуватимуть від 13 квітня 2022 року. Також НБУ визначив особливості встановлення курсів готівкових валют для операцій уповноважених установ з їхніми клієнтами.

Зокрема, курс продаж валюти у готівці уповноваженими установами може відхилятися від офіційного курсу на день здійснення операції не більше ніж на 10%.