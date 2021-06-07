Як купував долар НБУ

Протягом останнього тижня НБУ здійснив 3 інтервенції на загальну суму 60 мільйонів доларів. Попередні відбулися 2 та 4 червня:

20 мільйонів доларів НБУ купив на міжбанку 4 червня 2021 року за курсом 27,25 гривні за долар.

Ще 20 мільйонів доларів Нацбанк придбав 2 червня 2021 року за курсом 27,32 гривні за долар.

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Що таке міжбанк Міжбанківський валютний ринок (МВР) — це система безготівкових торгів іноземної валюти в Україні, в якій можуть брати участь тільки банки-резиденти України, які мають відповідну ліцензію. Міжбанк працює під контролем та управлінням НБУ. За допомогою інтервенцій та аукціонів НБУ може впливати на курс гривні, коли, на його думку, курс занадто занижений або завищений. В такому разі, він або продає валюту з золото-валютних запасів, або викупляє її по курсу, який його влаштовує.

Дані з Вікіпедії. Міжбанківський валютний ринок (МВР) — це система безготівкових торгів іноземної валюти в Україні, в якій можуть брати участь тільки банки-резиденти України, які мають відповідну ліцензію. Міжбанк працює під контролем та управлінням НБУ. За допомогою інтервенцій та аукціонів НБУ може впливати на курс гривні, коли, на його думку, курс занадто занижений або завищений. В такому разі, він або продає валюту з золото-валютних запасів, або викупляє її по курсу, який його влаштовує.

Зміцнення обмінного курсу гривні

2 червня 2021 року НБУ відновив інтервенції з купівлі валюти на міжбанківському ринку вперше з березня поточного року. За цей час обмінний курс гривні зміцнився трохи більше, ніж на 2%. Керівник макродосліджень ICU Сергій Ніколайчук поділився у фейсбуці причинами зміцнення курсу:

дорослішання ринку, адже збільшуються обсяги та можливості до балансування;

з огляду на те, що останні місяці на ринку спостерігалася відносна рівновага попиту та пропозиції валюти;

сезонні чинники, що грали на користь зміцнення гривні, в тому числі генерували значну пропозицію готівкової валюти, сприятливі умови торгівлі та відновлення світової економіки, стійкий приплив грошових переказів;

зміни поведінки НБУ на валютному ринку.

Продаж валюти НБУ на міжбанку весною 2021 року

З 29 березня по 2 квітня НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 50 мільйонів доларів. Зауважте, що у період з 24 по 28 травня НБУ не купував і не продавав валюту на міжбанку як і в попередні сім тижнів.

Нагадаємо! У 2020 році НБУ викупив на ринку 4,93 мільярда доларів, а продав 3,89 мільярда доларів.