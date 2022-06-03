В НБУ відповіли, чи "відпустять" офіційний курс долара

Ще з першого дня повномасштабної війни НБУ заморозив курс долара на рівні 29,25 гривні. Поки що повертатися до вільного курсоутворення не планують.

Про це заявив заступник глави НБУ Юрій Гелетій. Він наголосив, що валютний ринок України ще ніколи не функціонував під час такої війни, тому передбачити все було неможливо.

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Тому НБУ весь час стежить за ситуацією та коригує валютні обмеження. Ці коригування здебільшого відбуваються в бік послаблення. Але подекуди НБУ змушений навпаки запроваджувати ще жорсткіші правила.

Юрій Гелетій Заступник глави Національного банку України Упродовж останніх трьох місяців наш валютний ринок функціонує в безпрецедентних умовах. Ми постійно аналізуємо, відслідковуємо ситуацію і по мірі необхідності готові оптимізувати, удосконалювати наші валютні обмеження.

Коли НБУ поверне плаваючий курс

В НБУ неодноразового наголошують, що рано чи пізно повернуться до вільного курсоутворення, яким воно було до повномасштабної війни. Але поки цей час не настав.

Наразі достеменно зазначити, коли це відбудеться, назвати конкретну дату, коли почнеться відбуватися перехід / повернення до плаваючого курсоутворення, ми не можемо

– повідомив Гелетій.

За яких умов НБУ "відпустить" долар

Необхідні макроекономічні передумови, які мають забезпечити м'який перехід для ринку без шоків та надмірних курсових коливань.

Важливою умовою є активніша робота фінансового ринку та стабілізація валютних надходжень.

Щоб створити такі умови, НБУ вважає, що потрібно повернутися до оподаткування імпорту та запровадження додаткового імпортного збору на некритичні категорії імпорту. Далі необхідно встановити справедливу вартість винагороди для власників гривневих ОВДП.

Нагадаємо, Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку", теж заявила в коментарі 24 каналу, що валютний ринок не є готовим до повернення плаваючого курсу. Тоді офіційний курс долара б різко виріс, а за ним і відчутно подорожчав критичний імпорт.

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